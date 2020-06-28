"Rusya’dan Militanlara Amerikan Askeri Öldürmeleri İçin Ödül"

New York Times gazetesi, istihbarat yetkililerinin bir Rus askeri istihbarat biriminin Afganistan’da Amerikan askeri öldürmeleri için militanlara gizlice ödül teklif ettiği sonucuna vardığını yazdı.

Habere göre Ruslar “başarılı” saldırılar için geçen yıl militanlara ödül teklif etti. Bu dönemde Amerika’yla Taleban arasında ülkede devam etmekte olan savaşı sona erdirmek için müzakereler yapılıyordu.

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden haberle ilgili olarak Başkan Donald Trump’a tepki gösterdi.

Biden, eğer şok edici haber doğruysa Trump’ın aylarca bir şey yapmadığını belirtti. Biden, Trump’ın başkanlığının Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin için bir hediye olduğunu da söyledi.

Biden bunun en kutsal göreve ihanet olduğunu vurguladı.

Biden, asker olan Amerikalılar’ın hayatlarını tehlikeye attığını hatırlattı, “ama başkamutanın başlarına ödül konduğunda onlara sırtlarını döndüklerini görmemeliler” dedi.

Haberden sarsıldığını belirten Biden seçildiği takdirde Putin’e karşı koyacağını da kaydetti.