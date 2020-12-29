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Rusya'dan Muhalif Siyasetçi Navalny'ye "Moskova'ya Dön" Ultimatomu

29.12.2020 13:19 | Son Güncelleme:
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Rusya'dan Muhalif Siyasetçi Navalny'ye "Moskova'ya Dön" Ultimatomu

Zehirlenmesinin ardından Almanya'da tedavi gören muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin ertelenmiş hapis cezasından dolayı Moskova'ya dönüp bildirimde bulunması istendi

Rusya Federal Hapishane Dairesi, zehirlendiği için Almanya’ya tedaviye giden ve halen orada bulunan muhalif siyasetçi Alexei Navalny’ye ülkeye dön çağrısı yaptı.

Yapılan çağrıda, Navalny’nin bu sabah itibariyle Moskova’ya dönmesi, gidip bildirimde bulunması istendi. Aksi takdirde Nalavny’nin ülkeye döndüğünde, hakkındaki ertelenmiş mahkumiyet kararı nedeniyle hapse gireceği uyarısında bulunuldu.

Rusya Lideri Vladimir Putin’e karşı muhalif isimlerden biri olan Alexei Navalny, Ağustos ayında Moskova’ya uçuşu sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılmıi ve daha sonra kendisinin zehirlendiği anlaşılmıştı. Navalnyü Almanya Başbakanı Merkel’in girişimiyle tedavisi için Almanya’ya gitti. Almanya ve diğer batılı ülkeler Kremlin’i muhalif siyasetçinin zehirlenmesinden sorumlu tuttular.

Rusya yönetimi yaptığı açıklamalarda her defasında Navalny’nin zehirlenmesine yönelik iddiaları reddetti.

Ağustos ayından beri tedavi gördüğü Almanya’da kalmayı sürdüren Navalny’ye Rusya Federal Hapishane Dairesi bugün için ultimatum verdi. Yapılan açıklamada Navalny’nin bugün Moskova’ya dönerek bildirimde bulunmaması halinde hakkında 2014 yılında verilen mahkumiyet kararı uyarınca ülkeye döndüğünde hapse atılacağı belirtildi.

Lancet isimli bir İngiliz tıp dergisinde yayımlanan bir makalede, Navalny’nin Berlin’deki hastaneden 20 Eylül’de taburcu olduğu, zehirlenme sonucu ortaya çıkan semptomların, 12 Ekim tarihine kadar devam ettiği belirtildi. Navalny’nin noviçok denilen bir kimyasal maddeyle zehirlendiği tespit edilmişti.

Navalny’nin Sözcüsü Kira Yarmysh yaptığı açıklamada kendilerine avukatlar aracılığıyla iletilen Moskova’ya dön çağrısına şu aşamada Navalny’nin riayet etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sözcü muhalif siyasetçinin tedavi sonrası nekahet döneminde olduğunu söyledi.

Hakkında 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası bulunan Navalny, bu cezanın da siyasi bir karar olduğunu savunuyor.

Kremlin yönetimi tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Navalny’nin her Rus vatandaşı gibi istediği zaman ülkesine dönebileceği ifade edilmişti.

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