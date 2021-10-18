Rusya'dan NATO Misyonunu Durdurma Kararı

Rusya, casusluk suçlamasıyla sekiz diplomatının NATO'dan ihraç edilmesinden sonra NATO'daki diplomatik faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Rus diplomatları ihraç etmesini misilleme amacıyla NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunda görev yapan personelin akreditasyonunun 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iptal edileceğini açıkladı.

TASS haber ajansı, Lavrov'un "Eğer acil bir durum olursa NATO üyeleri soruları hakkında Belçika'daki büyükelçimizle temasa geçebilir" şeklindeki sözlerinden alıntı yaptı.

NATO, 6 Ekim'de, Rusya'nın NATO misyonunun sekiz üyesini ihraç ettiğini açıklamıştı. Açıklamada, Rus diplomatlar "beyan edilmemiş Rus istihbarat görevlileri" olarak nitelenmişti.

Anlaşmazlık, Soğuk Savaş sonrası dönemin en düşük düzeyine gerileyen Doğu-Batı ilişkilerindeki son gerginlik olarak tanımlamıyor.

Rusya, NATO'yu, sınırları yakınında kışkırtıcı faaliyetler yürütmekle suçluyor.

NATO ise Moskova'nın 2014'te Kırım Yarımadası'nı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıları desteklemesi sonrasında Rusya'ya yakın olan üyelerinin güvenliğini güçlendirme konusunda kararlı olduğunu vurguluyor.

