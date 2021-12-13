HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya'dan NATO Uyarısı

Rusya'dan NATO Uyarısı

13.12.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya’ya NATO’nun genişlemeyeceği konusunda garanti verilmesini talep etti. Rus bakan bunun olmaması halinde ülkesinin, ABD ve NATO’yla karşı karşıya geleceğini söyledi

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya’ya NATO’nun genişlemeyeceği konusunda garanti verilmesini talep etti. Rus bakan bunun olmaması halinde ülkesinin, ABD ve NATO’yla karşı karşıya geleceğini söyledi.

Son dönemde Ukrayna sınırına 100 bin civarında asker yığan ve bu sayıyı hergün arttıran Rusya’dan bir uyarı geldi. Rusya, Savunma Bakanı Yardımcısı Ryabkov, NATO’nun Ukrayna’yı da üye alarak daha fazla genişlemesinin Rusya için kabul edilemez olduğunu hatırlattı.

Rusya lideri Vladimir Putin de daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya’ya NATO’nun genişlemesinin duracağı ve Rusya yakınlarına silah konuşlandırılmayacağı konusunda güvenlik garantisi verilmesini istediğini söylemişti.

Moskova’nın bu tavrına karşın Washington yönetimi, hiçbir ülkenin NATO üyeliği konusunda Ukrayna’ya karışamayacağını açıkladı. NATO aslen 2008 yılında Ukrayna ve Gürcistan’ı birliğe alma söz vermişti. Ancak bugüne de Ukrayna da Gürcistan da NATO’ya üye olamadılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndüKorku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü
PARTNER Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek Türkiye'ye geldi! 16 yaşındakiler bile kullanabilecek
İlk kez bu kadar net görüntülendi! "Kendini çok iyi saklayabiliyor, tek başına avlanıyor"İlk kez bu kadar net görüntülendi! "Kendini çok iyi saklayabiliyor, tek başına avlanıyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.