Rusya'dan NATO Uyarısı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya’ya NATO’nun genişlemeyeceği konusunda garanti verilmesini talep etti. Rus bakan bunun olmaması halinde ülkesinin, ABD ve NATO’yla karşı karşıya geleceğini söyledi.

Son dönemde Ukrayna sınırına 100 bin civarında asker yığan ve bu sayıyı hergün arttıran Rusya’dan bir uyarı geldi. Rusya, Savunma Bakanı Yardımcısı Ryabkov, NATO’nun Ukrayna’yı da üye alarak daha fazla genişlemesinin Rusya için kabul edilemez olduğunu hatırlattı.

Rusya lideri Vladimir Putin de daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya’ya NATO’nun genişlemesinin duracağı ve Rusya yakınlarına silah konuşlandırılmayacağı konusunda güvenlik garantisi verilmesini istediğini söylemişti.

Moskova’nın bu tavrına karşın Washington yönetimi, hiçbir ülkenin NATO üyeliği konusunda Ukrayna’ya karışamayacağını açıkladı. NATO aslen 2008 yılında Ukrayna ve Gürcistan’ı birliğe alma söz vermişti. Ancak bugüne de Ukrayna da Gürcistan da NATO’ya üye olamadılar.

