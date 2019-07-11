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Rusya’dan NATO’ya misilleme Kırım tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

Rusya, Karadeniz’de gerçekleşen NATO ülkelerinin Sea Breeze-2019 tatbikatına karşılık Kırım’da tatbikat gerçekleştiriyor.Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova dahil olmak üzere 19 NATO ülkesinin katıldığı Sea Breeze 2019 tatbikatı 1 haftadır Karadeniz ve Ukrayna’nın Odessa, Nikaloyev ve Herson şehirlerinde devam ediyor.

Rusya’dan NATO’ya misilleme Kırım tatbikatı

Rusya, Karadeniz’de gerçekleşen NATO ülkelerinin Sea Breeze-2019 tatbikatına karşılık Kırım’da tatbikat gerçekleştiriyor.
Ukrayna, ABD, Gürcistan ve Moldova dahil olmak üzere 19 NATO ülkesinin katıldığı Sea Breeze 2019 tatbikatı 1 haftadır Karadeniz ve Ukrayna’nın Odessa, Nikaloyev ve Herson şehirlerinde devam ediyor. Tatbikatta 32 gemi, 24 uçak ve 900’dan fazla deniz piyade askeri görev alıyor. NATO tarafından gerçekleştirilen tatbikat Rusya tarafından yakından izleniyor.
Rus savaş uçakları, Karadeniz üzerinde uçuşlar gerçekleştirerek tatbikatı gerçekleştiren NATO’ya ait deniz araçlarını yakından takip ediyor. Rusya, hemen dibinde NATO tarafından başlatılan tatbikata karşılık verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Sea Breeze-2019 tatbikatının sürdüğü sırada Güney Askeri Bölge ordusunun Kırım’da tatbikatlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık tarafından dün basına servis edilen bilgilere göre tatbikatın 8 Temmuz tarihinde başladığı ve Sea Breeze-2019 tatbikatı ile eş zamanlı olarak sona ereceği belirtildi. Kırım’da Rusya Hava Kuvvetleri’nin öncülüğünde gerçekleşen tatbikatta çok sayıda havacı askerde görev aldı. Tatbikat sırasında belirlenen sahaya birçok paraşütçü asker eş zamanlı olarak indirme yaptı. IL-76 kargo uçağıyla yapılan indirmelerin başarıyla sürdüğü, tatbikatın başarılı şekilde devam ettiği açıklandı. Tatbikata ne kadar personel ve savaş aracının katıldığı konusunda bilgi verilmedi.

Rusya’dan NATO’ya misilleme Kırım tatbikatı

Rusya’dan NATO’ya misilleme Kırım tatbikatı

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