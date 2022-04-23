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Rusya’dan Nükleer Füze Hamlesi

23.04.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, iki gün önce denemesini yaptığı, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip kıtalararası Sarmat füzelerinin, sonbahardan itibaren, ABD’ye ulaşabilecek noktalara yerleştirilmesini planladıklarını açıkladı

Rusya’dan Nükleer Füze Hamlesi

Rusya, iki gün önce denemesini yaptığı, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip kıtalararası Sarmat füzelerinin, sonbahardan itibaren, ABD’ye ulaşabilecek noktalara yerleştirilmesini planladıklarını açıkladı.

Açıklama Rusya’nın federal uzay dairesi Roscosmos’un yöneticisi Dmitriy Rogozin tarafından yapıldı.

Rogozin, Rusya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, füzelerin Moskova’nın 3 bin kilometre doğusunda Sibirya’daki Krasnoyarsk bölgesine konuşlandırılabileceğini söyledi.

Rogozin, söz konusu füzelerin Sovyetler Birliği döneminde aynı alanlara yerleştirilmiş diğer füzelerin yerlerini alabileceğini ifade etti. Roscosmos yöneticisi, bu süper silahların kullanılmaya başlanmasının, Ruslar’ın çocukları ve hatta torunlarının dahi geleceğini 30-40 yıl süreyle garanti altına alacağını öne sürdü.

Sarmat füzelerinin 10’dan fazla nükleer başlık taşıyabildiği, binlerce kilometre ötedeki Avrupa ve ABD’de hedefleri vurabilecek menzile sahip oldukları ifade ediliyor.

Ancak uzmanlar henüz füzelerin sadece bir kez test edildiğinin, dolayısıyla bu açıklamanın fazla iddialı olduğunu düşünüyor.

Teknik ve mali sorunlar nedeniyle uzun yıllardan sonra bu hafta yapılan test, Ukrayna savaşını Rusya’nın bir güç gösterisi olarak da değerlendiriliyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve ABD ile müttefiklerinin verdiği tepkiler nükleer savaş kaygılarını son dönemde arttırmış durumda. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna işgalinde nükleer silahlar başvurmasından endişe ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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