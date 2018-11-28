Rusya'dan nükleer reaktörlerin ömrünü uzatan yeni teknoloji

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), bilim insanları tarafından geniş kapasiteli nükleer reaktörlerin ömrünün uzatılması için geliştirilen teknolojiyi deneyen ilk şirket oldu.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya Ulusal Araştırma Merkezi "Kurchatov Enstitüsü" tarafından geniş kapasiteli nükleer reaktörlerin ömürlerinin uzatılmasını sağlayan yeni bir teknoloji geliştirildi.

'Tavlama teknolojisi' olarak tanımlanan bu yenilikçi teknoloji, nükleer enerji santrallerinin güvenliğini ve ekonomik performansını artırarak, VVER-1000 reaktörlerinin ortalama 40 yıl olan hizmet ömrünü yaklaşık 15 - 30 yıl uzatabiliyor.

Hizmet ömrü süresince güç üretimi maliyetinin, kömür santralinin maliyetinden çok daha ucuz olacağı ve megavatsaat başına 29 dolara kadar düşürebileceği belirtilen teknolojinin, küresel karbon emisyonunu da toplamda 7,8 milyar ton kadar azaltmaya yardımcı olması bekleniyor.

Reaktör kanalındaki metalin fiziksel koşullarını iyileştiren, yenileyen bir ısıl işlem kullanarak reaktörün hizmet süresinin uzamasına olanak sağlayan bu teknoloji, dünya genelinde yaşlanan 1 gigavat kurulu kapasite reaktör filosu için uygun maliyetli ömür uzatma fırsatları sunuyor.