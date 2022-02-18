Rusya’dan Nükleer Tatbikat Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yla telefonda görüşerek Ukrayna krizinde gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. Pentagon’dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Austin’ın Ukrayna etrafındaki Rus güçlerin üslerine dönmesi ve krize diplomatik çözüm bulunması çağrısı yaptığı belirtildi.

NATO toplantıları kapsamında Brüksel’de temaslarda bulunan ve daha sonra NATO’nun doğu kanadını oluşturan ülkelerden olan Polonya’nın başkenti Varşova’ya geçen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya’nın her an saldırabileceği görüşünde olduklarını ve hala Rusya’nın çekilmeye başladığına ilişkin bir işaret görmediğini söyledi.

Gerilimin daha da tırmanabileceğine ilişkin endişelere rağmen diplomasi çabalarının sürmesi bekleniyor.

ABD ve Rusya savunma bakanlarının görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la önümüzdeki hafta bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın gün içinde trans-Atlantik liderlerle görüşmesi bekleniyor. Beyaz Saray, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la yapılacak görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Rusya ise dev nükleer tatbikat düzenleyeceğini açıkladı. Kremlin’in dünyadaki en büyük nükleer silah cephanesine sahip olduğunu hatırlatan güç gösterisi, krizin aşılması için Rusya’dan gelen diplomasi mesajlarını gölgeledi.

Rus ordusu, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Cumartesi günü balistik ve seyir füzelerinin ateşleneceği nükleer tatbikatı izleyeceğini açıkladı.

Cuma günü temaslarda bulunmak üzere Moskova’ya giden ve Putin’le görüşen Belarus lideri Aleksandır Lukaşenko Cumartesi günü askeri tatbikatları izleyeceğini söyledi ancak hangi tatbikat olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Belarus da Rusya’yla kapsamlı ortak harekat düzenliyor.

Putin’den Minsk barış süreci çağrısı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Ukrayna’ya Moskova’nın desteklediği ayrılıkçılarla müzakerede bulunması ve Minsk barış sürecinin uygulanması çağrısında bulundu.

Moskova’da basın toplantısı düzenleyen Putin Rusya’nın NATO ile güvenlik talepleri konusunda müzakere yolunu izlemeye hazır olduğunu da belirtti; ancak ittifakın ve Washington’un henüz Moskova’nın önemli endişelerine ilişkin diyaloga hazır olmadığını söyledi.

Batı ülkeleri Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Moskova’nın sert ve ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Putin Rusya’nın ekonomik egemenliğini güçlendirmesi konusunda çalışması gerektiğini, Batı ülkelerinin Moskova’ya yaptırım uygulamak için her zaman bir bahane bulabileceğini söyledi.

Ukrayna'dan itidalli mesaj

ABD’den gelen uyarılara rağmen Ukraynalı yetkililer itidalli mesajlar vermeye çalışıyor. Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksii Danilov, Rus işgalinin yakında olduğunu gösteren bir işaret olmadığını söyledi.

Ukraynalı yetkili, “Tehdidi hafife almıyoruz ancak Ukrayna’ya büyük çaplı bir işgal çerçevesinde gerilimin tırmanması ihtimalinin nispeten düşük olduğu değerlendiriliyor” dedi.

Ayrılıkçı lider sivillerin tahliye edileceğini açıkladı

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı lider Denish Pushilin gerilimin tırmandığı sırada bölgedeki sivillerin Rusya’ya tahliye edileceğini açıkladı.

Donetsk bölgesindeki ayrılıkçı hükümetin başındaki Pushilin önce kadın, çocuk ve yaşlıların tahliye edileceğini ve Rusya’nın gerekli imkanı sağlayacağını belirtti.

Hafta içinde Ukrayna’nın doğusunda Ukrayna hükümeti güçleri ve Rusya’nın desteklediği ayrılıkçıların ateşkes hattı içinde birbirine ateş açtıkları haberleri gelmiş, bölgedeki durum batı ülkelerinde Moskova’nın bunu işgal için bahane olarak kullanabileceği konusundaki endişeleri artırmıştı.

Hollanda’dan Ukrayna’ya askeri ekipman

NATO müttefikleri de doğu Avrupa’daki askeri varlığını güçlendiriyor. ABD tarihte daha önce Rusya’nın işgal ettiği NATO üyesi Polonya’ya 6 milyar dolarlık 250 tank satışı yapılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya’nın askeri yığınağının Moskova’nın umduğu gibi NATO’yu sindirmek yerine daha da canlandırdığını söyledi.

Hollanda da Ukrayna’ya aralarında tüfek, mühimmat, radar sistemleri ve mayın tespit robotlarının da olduğu askeri ekipman göndermeyi planlıyor.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, “Diplomatik çözümü amaçlamaya devam ediyoruz ancak Ukrayna olası bir Rus saldırısına karşı da kendini savunabilmeli” dedi.

