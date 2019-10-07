Rusya’dan olası Suriye operasyonu açıklaması

MOSKOVA (AA) – Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonu ile ilgili, "Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz." dedi.

Peskov, Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyon planı ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğü ön koşuluna Türkiye’nin bağlılığını Kremlin’in bildiğini vurgulayan Peskov, “Suriye krizinin çözümünde ve diğer sorunlarda Suriye’nin toprak bütünlüğü başlangıç noktasıdır. Türk meslektaşlarımızın her durumda, her şeyden önce bu ön koşula bağlı kalacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Peskov, Türkiye’nin Suriye'deki operasyonu kendi güvenliği için yaptığını Rusya’nın bildiğini hatırlatarak, "Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz. Suriye topraklarına sığınabilecek terör unsurlarına karşı koymayı kastediyoruz. Tekrar ediyorum: Her şeyden önce Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini söylüyoruz.” diye konuştu.