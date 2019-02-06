Rusya'dan Pakistan'a 10 milyar dolarlık enerji yatırımı

Rusya ve Pakistan, Orta Doğu'daki doğal gazın Pakistan üzerinden Güney Asya'ya taşınması ve Pakistan'ın denizde petrol arama çalışmaları için 10 milyar dolarlık yatırım konusunda anlaştı.

Pakistan Uluslararası Gaz Sistemleri Şirketi (ISGSL) ile Rus Gazprom şirketi arasında yapılan anlaşmanın imza töreninde Pakistan Petrol Bakanı Gulam Server Han da hazır bulundu.

Tören öncesi konuşan Han, iki ülke enerji bakanlarının eylülde yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki doğal gaz kaynaklarından Pakistan'a deniz altından bir boru hattı döşenmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyleyerek, "Rusya doğal gaz ve petrol alanlarında Pakistan'a 10 milyar dolarlık yatırım yapacak." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından geçilen imza töreninde anlaşmayı Pakistan adına ISGSL Genel Müdürü Mubin Saulat, Rusya adına ise Gazprom Genel Müdür Yardımcısı Vitaly Markelov imzaladı.

ISGSL tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazprom'un da Orta Doğu'daki kaynaklarından çıkarılan doğal gaz, deniz altına yapılacak boru hattıyla Pakistan'a taşınacak. Gazprom Pakistan'da yer altı depolama tesisi ile deniz suyunu ayrıştırma tesisi de kuracak.

Pakistan ülkeye gelen gazın günlük 14 ila 28 milyon metreküpünü alabilecek. Gaz buradan diğer Güney Asya ülkelerine de yine boru hatlarıyla ulaştırılacak.

Gazprom, Pakistan'ın denizde petrol arama çalışmalarında da yer alacak.

Doğal gaz boru hattı projesinin 4 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

