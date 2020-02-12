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Rusya'dan sert açıklama: İdlib'de oturup bekleyemeyiz

DÜNYA HABERLERİ  | 12.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

Rus diplomat İlyiçev, Suriye ve Rus güçlerinin her gün ateş altında olduğunu belirterek "oturup bekleyemeyeceklerini" söyledi.

Rusya'dan sert açıklama: İdlib'de oturup bekleyemeyiz

Türkiye'ye taahhütlerini hatırlatan yetkili, "Bir buçuk yılda hiçbir şey yapılmadı" dedi.İdlib'de 3 Şubat'tan bu yana 13 Türk askerinin Suriye ordu güçlerince öldürülmesiyle tırmanan gerilim Türkiye ile Rusya ilişkilerini de gölgeledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'deki gelişmeler ve tansiyonun düşürülmesi ile ilgili bir telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede Soçi mutabakatının uygulanması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Türk askerlerine saldırılması durumunda İdlib ve Soçi mutabakatı sınırlarıyla bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracaklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Departmanı Başkanı Petr İlyiçev'den ise İdlib'le ilgili sert bir açıklama geldi. TASS haber ajansının aktardığına göre İlyiçev, Suriye ordusu ve Rus güçlerinin İdlib’de bulunduğu noktaların her gün ateş altında olduğunu, Rusya'nın oturup bekleyemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin 2018 Eylül ayında imzalanan Soçi mutabakatıyla üstlendiği yükümlülükleri hatırlatan İlyiçev, "Türk partnerlerimizin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Ancak Suriye birlikleri, Rus birlikleri, Hmeymim üssüne yönelik İHA saldırıları gibi her gün ateş altında. Öylesine oturup İdlib'de ne olacak diye bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye taahhütlerini yerine getirmedi"

İlyiçev, Türk-Rus ilişkilerinin İdlib gerginliğinden nasıl etkilendiği şeklindeki soru karşısında, Soçi mutabakatında Suriye Arap Cumhuriyetinin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının teyit edildiğini, İdlib'de oluşturulan çatışmasızlık bölgesinin geçici karakterde olduğunu vurguladı.

Mutabakat kapsamında Türkiye'nin "teröristlerle ılımlı muhalefetin ayrıştırılması, silahtan arındırılmış bölge oluşturulması M4 ve M5 otoyollarına serbestçe ulaşımın sağlanması gibi çok önemli konularda taahhütte bulunduğunu" hatırlatan İlyiçev, "Aradan bir buçuk yıl geçti ve hiçbir şey yapılmadı" dedi.

DW,AFP / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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