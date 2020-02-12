Rusya'dan sert açıklama: İdlib'de oturup bekleyemeyiz

Türkiye'ye taahhütlerini hatırlatan yetkili, "Bir buçuk yılda hiçbir şey yapılmadı" dedi.İdlib'de 3 Şubat'tan bu yana 13 Türk askerinin Suriye ordu güçlerince öldürülmesiyle tırmanan gerilim Türkiye ile Rusya ilişkilerini de gölgeledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'deki gelişmeler ve tansiyonun düşürülmesi ile ilgili bir telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede Soçi mutabakatının uygulanması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Türk askerlerine saldırılması durumunda İdlib ve Soçi mutabakatı sınırlarıyla bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracaklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Departmanı Başkanı Petr İlyiçev'den ise İdlib'le ilgili sert bir açıklama geldi. TASS haber ajansının aktardığına göre İlyiçev, Suriye ordusu ve Rus güçlerinin İdlib’de bulunduğu noktaların her gün ateş altında olduğunu, Rusya'nın oturup bekleyemeyeceğini söyledi.