Rusya’dan Severodonetsk’te Ukrayna’ya Ültimatom

NATO ülkelerinin savunma bakanları bugün Kiev'in azalan stoklarını yenilemek için Ukrayna’ya daha fazla ağır silah göndermeyi görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelirken, Ukrayna Rusya’nın doğudaki Severodonetsk kentinin teslim edilmesi yönündeki ültimatomunu görmezden geldi.

Rusya, bu sabah Severodonetsk’teki bir kimyasal tesiste saklanan Ukrayna güçlerine "anlamsız direnişi durdurmaları ve silah bırakmaları" çağrısında bulundu.

Rusya’nın, doğu Ukrayna'nın kontrolunu sağlamayı hedeflediği savaşta avantajlı bir konuma geldiği belirtiliyor.

Rusya’nın resmi haber ajansı RIA’nın aktardığına göre, Moskova'nın fabrikada mahsur kalan siviller için insani bir koridor açma planlarını Ukrayna bombardımanı bozdu.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, sivilleri kendi kontrolları altındaki topraklara götürmeyi planlamışlardı.

Kiev, kırkı çocuk beş yüzden fazla sivilin, Severodonetsk'in çoğunu harabeye çeviren Rus bombardımanı nedeniyle Azot kimya fabrikasındaki Ukrayna askerlerinin yanında mahsur kaldığını söylüyor.

“Rus güçleri şehri çeşitli yönlerden işgal etmeye çalışıyor”

Severodonetsk Belediye Başkanı Oleksandr Stryuk, sabahın erken saatlerinde verilen süre geçtikten sonra, Rus güçlerinin şehri çeşitli yönlerden işgal etmeye çalıştığını söyledi.

Stryuk, Ukrayna kuvvetlerinin şehri savunmaya devam ettiğini de belirtti.

Televizyonda açıklama yapan Stryuk, Rus ültimatomuna atıfta bulunmadan, "Düşmanı şehir merkezine doğru itmeye çalışıyoruz" dedi.

Stryuk, "Bu, kısmi başarılar ve taktiksel geri çekilmelerle devam eden bir süreç" ifadesini kullandı.

Stryuk ayrıca, "Tehlikeli ama hala kaçış yolları var" dedi.

Severodonetsk'in bağlı olduğı Luhansk bölgesi valisi Serhiy Hayday, Ukrayna ordusunun hala şehri savunmaya devam ettiğini ve Rus güçlerini Lisiçansk’tan uzak tuttuğunu söyledi.

Lisiçansk, Severodonetsk’ten Siverskyi Donets nehriyle ayrılan bir şehir.

Hayday, "Yine de Ruslar şehre yakın. Halk acı çekiyor ve evler yıkılıyor" ifadeleriyle sosyal medya paylaşımında bulundu.

Luhansk, Moskova'nın Rusya yanlısı ayrılıkçılar adına hak iddia ettiği iki doğu eyaletinden biri.

Rusya, Mart ayında Kiev'i almayı başaramamasının ardından Luhansk ve Donbas’ın kontrolunu ele geçirmeye odaklandı.

İngiliz istihbaratı, kimyasal tesisteki askerlerin yeraltında hayatta kalabileceğini söylerken, Rus güçlerinin muhtemelen kimyasal tesisteki Ukrayna güçlerine odaklanacağını ve bu durumun Rusya’nın başka bir yere saldırmasını engelleyeceğini belirtti.

Buna karşın, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, doğu cephesindeki Ukrayna kuvvetlerinin bitkin ve sayıca az olduğunu söyledi.

Reuters, savaş alanına ilişkin istihbarat açıklamalarını henüz doğrulayamadı.

Mariupol ile benzerlik

Azot bombardımanı, yüzlerce savaşçının ve sivilin Rus bombardımanından sığındığı güneydeki Mariupol limanındaki Azovstal çelik fabrikası kuşatmasını anımsatıyor.

Azovstal’da mahsur kalanlar Mayıs ayı ortasında Rus güçlerine teslim olmuş ve gözaltına alınmışlardı.

Azot amonyak fabrikası, Sovyet lideri Josef Stalin tarafından kuruldu.

Severodonetsk Belediye Başkanı Stryuk, içeridekilerin kuyulardan gelen sudan, jeneratörlerden ve getirilen gıda kaynaklarından yararlandıklarını, ancak durumun kritik olduğunu söyledi.

Savaştan önce yaklaşık 100 bin kişilik nüfusu olan Severodonetsk, Donbas savaşı olarak adlandırılan saldırıların odak noktası haline geldi.

Kiev, Rusya'nın 24 Şubat’ta başlattığı işgalden bu yana yaşanan çatışmalarda her gün yüzden fazla askerinin öldüğünü ve yüzlercesinin de yaralandığını söylüyor.

Zelenski dün geç saatlerde yaptığı konuşmada, "Güçlü kalmalıyız. Düşman ne kadar çok kayıp yaşarsa, saldırganlığını sürdürmek için o kadar az gücü kalacak" dedi. Zelenski bugün, Rusya'ya karşı daha fazla Avrupa yaptırımı çağrısında bulundu.

Brüksel’e çağrı

Batılı ülkeler, Ukrayna’ya gelişmiş ABD roketleri de dahil olmak üzere NATO standardında silahlar sağlama sözü verdiler. Ancak bu silahları konuşlandırmak zaman alıyor.

Zelenski, Ukrayna'nın yeterli füzesavar sisteminin bulunmadığını ve silahların teslimatında gecikmeler için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi.

Zelenski’nin danışmanı Mikhailo Podolyak, Severodonetsk savunucularının silahların ne zaman geleceğini bilmek istediklerini belirtti.

Podolyak Twitter'dan "Brüksel, bir karar bekliyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin liderliğindeki Brüksel'deki toplantıdan önce yaptığı açıklamada, "Desteği artırmaya odaklandık" dedi.

Yaklaşık 50 ülkeden oluşan grup, Ukrayna'ya yardımı koordine etmek için üçüncü kez bir araya geliyor.

Mayıs ayında ABD Senatosu, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık ek yardım sağlamak için bir yasa tasarısını onayladı. Senato, Ukrayna’ya daha uzun menzilli roket sistemleri, insansız hava araçları ve gelişmiş topçu sözü verdi.

Austin: “Rusya’nın işgali önemli bir anda, risk çok yüksek”

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün Brüksel'de NATO ülkelerinin savunma bakanlarıyla düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "önemli" bir anında olduklarını söyledi. Austin, ABD ve müttefiklerinin üç aydır süren çatışmaya odaklanmayı bırakmayacağını belirtti.

Austin, Brüksel'deki toplantının başında, "Bırakmayı göze alamayız ve güç kaybedemeyiz. Risk, çok yüksek" dedi.

Austin, "Ukrayna'nın kendini savunmasına yönelik ortak taahhüdümüzü yoğunlaştırmalı ve Ukrayna'nın kendisini, vatandaşlarını ve topraklarını savunabilmesini sağlamak için kendimizi daha da zorlamalıyız" dedi.

Rusya kendi kayıpları hakkında düzenli bir rakam vermiyor ancak Batılı ülkeler, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Donbas'ta ve Ukrayna'nın güneyindeki bir bölgede tam kontrol arayışında olması nedeniyle kayıpların çok büyük olduğunu söylüyor.

Putin, savaşı Ukraynalı milliyetçilere karşı özel bir askeri operasyon olarak nitelendiriyor.

Ukrayna, Donbas'ta başka bir yerde Rusya'nın kuzeyden Sloviansk'a ve güneydeki Bakhmut yakınlarındaki bir cepheye saldırmayı planladığını söyledi.

Bakhmut'un 40 kilometre güneyinde, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'nın tüm gücüyle savaşa girdiğini söylediği Niu-York kasabası yakınlarında bombardıman sesi duyulabiliyordu.

BM: “Donetsk’ta hayat neredeyse dayanılmaz halde”

Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric New York'ta gazetecilere verdiği demeçte, Donetsk eyaletinde geçen hafta evlere, okullara, hastanelere ve pazarlara saldırıların su kıtlığına neden olduğunu açıkladı. Dujarric, Rus saldırılarının Donetsk’te hayatı "neredeyse dayanılmaz" hale getirdiğini söyledi.

Çatışma, tahıl fiyatlarının yükselmesine neden oldu ve Batı'nın Rusya'ya yaptırımları petrol fiyatlarını yükseltti.

Ukrayna Tarım Bakanı Reuters haber ajansına, işgalin Ukrayna mahsulünün çoğunu pazarlardan uzak tutarak en az üç sezon boyunca küresel bir buğday kıtlığı yaratacağını söyledi.

