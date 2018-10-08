Rusya’dan Siber Saldırı İddialarına Yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’ne yönelik siber casusluk teşebbüsünde bulunduklarından şüphelenilen Ruslar’ın herhangi yasadışı bir şey yapmadığını savundu.

Hollandalı yetkililer geçen hafta yaptıkları açıklamada, Rus askeri istihbarat birimi GRU ajanlarının Hollanda’nın Lahey kentindeki kimyasal silahları denetleme kuruluşuna siber platformda sızmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları suçlamasını yöneltmişti. Lavrov, bu suçlamaya yanıt veren ilk üst düzey Rus yetkili oldu.

Hollanda sözkonusu 4 Rus’un kimliklerini açıklamış, aralarında Associated Press’in de olduğu medya kuruluşları onların GRU’yla bağlantılı olduğunu doğrulamıştı.

Rus haber ajanslarına konuşan Lavrov, Ruslar’ın Hollanda’ya seyahatleriyle ilgili “gizli hiçbir şey” olmadığını söyledi.

Lavrov, bu kişileri “uzman” olarak niteledi ve “rutin bir seyahatte” olduklarını belirtti.

Hollanda’nın yanısıra İngiltere ve Avustralya da geçen hafta, Rus askeri istihbarat birimlerini, uluslararası kimyasal silah kullanımı denetleme örgütü ve 2014’te Malezya Havayolları’na ait uçağın Ukrayna üzerinde düşürülmesi soruşturmasını yürüten ekip dahil olmak üzere dünya genelinde bir çok siber saldırı düzenleme teşebbüslerinde bulunmakla suçlamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı da, 7 Rus istihbarat yetkilisini dopingle mücadele daireleri ve diğer bazı kuruluşlara siber saldırı düzenlemekle suçlayarak, hazırlanan iddianameyi kamuoyuyla paylaşmıştı.

