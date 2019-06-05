Rusya'dan Slovakya'ya 'Kuzey Akım 2' Teklifi

Rus doğalgazını Avrupa’ya ulaştıracak Kuzey Akım 2 ve Türk Akım projelerine Slovakya’nın katılması gündemde. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Slovakya ile görüşmelerin Moskova’da sürdüğünü açıkladı.

Rus haber ajansı TASS’ın bildirdiğine göre Medvedev Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile görüşmesi sonrası, ‘’Slovakya’yı hem Kuzey Akım 2’ye hem de Türk akımına bağlamak için ortak noktalar ve iki tarafa da yarar sağlayacak işbirliği alanları bulmamız gerek’’ dedi.

TASS ayrıca, Başbakan Peter Pellegrini’nin de, Slovakya’nın boru hattı üzerinden ulaştırılacak doğalgaz için depolarını kullanıma açmaya hazır olduğunu açıkladığını bildirdi.

Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye doğalgaz aktaracak boru hattı olan Türk akım, birbirine paralel iki ayrı hat olarak planlandı. Hatlardan biri Türkiye’nin, diğeriyse Avrupalı ülkelerin ihtiyacını karşılayacak.

12 milyar 400 milyon dolarlık Kuzey Akım 2 projesiyle de, Rus doğalgazını Baltık ülkeleri üzerinden Almanya’ya ulaştırılması hedefleniyor. Proje, ABD başta olmak üzere bazı Doğu Avrupa ve İskandinav ülkelerinin tepkisini çekiyor. Tepkilerin nedeniyse, Kuzey Akım’ın Ukrayna’nın gaz taşıma gelirlerini baltalama ve AB’nin Rus gazına bağımlılığını arttırma olasılığı.

Amerika Enerji Bakanı Rick Perry 21 Mayıs’ta yaptığı bir açıklamada, yakın bir zamanda Kuzey Akım 2 boru hattı projesinde yer alan şirketlere yönelik yaptırımların devreye gireceğini söylemişti.

Rusya ise Amerika’nın tavrını rekabet kurallarına aykırı ve Moskova ve Avrupalı ülkeler tarafından kabul edilemez olarak niteliyor.

