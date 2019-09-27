HABER

Rusya’dan Su-35 açıklaması: "Türkiye ile görüşüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

Rusya Federal Askeri Teknik Koordinasyon Hizmetleri Başkanı Dmitry Shugaev, Türkiye ile Rusya arasında Su-35 savaş uçaklarının alımında dair görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.Rus haber ajansı Ria Novosti’ye röportaj veren Federal Askeri Teknik Koordinasyon Hizmetleri Başkanı Dmitry Shugaev, birçok önemli konuda önemli bilgiler aktardı.

Rusya Federal Askeri Teknik Koordinasyon Hizmetleri Başkanı Dmitry Shugaev, Türkiye ile Rusya arasında Su-35 savaş uçaklarının alımında dair görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Rus haber ajansı Ria Novosti’ye röportaj veren Federal Askeri Teknik Koordinasyon Hizmetleri Başkanı Dmitry Shugaev, birçok önemli konuda önemli bilgiler aktardı. Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Yunanistan tarafından kaygıyla karşılanmasına karşın açıklama yapan Shugaev, "S-400 hava savunma sistemleri kesinlikle saldırı sistemi anlamına gelmiyor. Tamamıyla havadan gelen saldırılara karşı savunma amacıyla tasarlanmış bir sistem. Bu anlamda hiçbir şekilde Türkiye’nin başka bir ülkenin toprak bütünlüğünü tehlikeye atmadığı gibi aynı zamanda Türkiye’nin toprak bütünlüğünü koruyan bir sistem” dedi.
Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı savaş uçakları ile ilgili somut bilgiler aktaran Shugaev, “Bir sonraki aşamada Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarını konuşabiliriz. Çünkü Su-35 havacılık için önemli bir çizgide olan bir uçaktır. Bu en yüksek havacılık kabiliyetine ulaşan bir uçaktır. Çok ciddi saldırı silahlarına sahip ve havacılık üstünlüğünü sağlayabiliyor. İstanbul’da dahil olmak üzere gösteriler yaptık. Televizyonlarda canlı yayında gösterdiler ve tüm Türk basını bu uçaktan bahsetti. Türk Hava Kuvvetleri’ne hem dinamik hemde statik olarak sunum yapıldı. Bu sunumlarda uçaklarımıza oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Bu anlamda görüşmelerimiz artarak devam ediyor. Somut olarak şuan bir sözleşmeden bahsetmek için çok erken. Ancak konu tartışılıyor ve uzmanlar inceliyor” dedi.

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
İzmir'de Pasta Festivali başladıİzmir'de Pasta Festivali başladı
Sinop'ta tezgahlar palamutla şenlendiSinop'ta tezgahlar palamutla şenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Yalova'da vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Görüntüler ortaya çıktı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.