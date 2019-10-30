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Rusya'dan Suriye'de ayrılıkçı gündemlere "sıfır tolerans" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 01:03 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Suriye topraklarında ayrılıkçılık konusundaki sıfır toleransımızı teyit ettik"

CENEVRE (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla Suriye topraklarında ayrılıkçı gündemlere karşı duruşlarını teyit ettiklerini söyledi.

Lavrov, İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi ön görüşmeleri kapsamında düzenledikleri üçlü bakanlar toplantısının ardından Türk ve İranlı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi.

"Ortak görüşümüze göre, bu bizim büyük zaferimizdir. Ama daha önemlisi bu Suriye milletinin ve halkının ortak başarısıdır." diyen Lavrov, şöyle devam etti:

"Anayasa Komitesi'nin tek başına tüm sorunlarla başa çıkamayacağı açık. İnsani konularda paralel adımlar atmamız gerek."

Lavrov, Suriye'de atılacak adımların ayrımcılık yapılmadan ve herhangi bir ön koşul olmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Mültecilerin ve ülke içinde yerinden olmuş kişilerin evlerine geri dönmeleri için tüm şartları oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak bildirisinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve tam bağımsızlığını teyit ettiğinin altını çizen Lavrov, "Ayrıca Suriye topraklarında ayrılıkçılık konusundaki sıfır toleransımızı da teyit ettik." ifadesini kullandı.

"Meslektaşlarıma sürekli iş birliğimiz ve Astana formatımız için teşekkür ediyorum." diyen Lavrov, Suriye'de terörizmi ortadan kaldırma, insani durumun düzeltilmesi ve siyasi alanda ilerleme sağlanması konusunda da mutabık kaldıklarını sözlerine ekledi.

- "Komite sadece Suriyelilere ait olmalı"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bugün Cenevre'de toplanacak Suriye Anayasa Komitesi'nin çok zorlu sürecin bir başlangıcı olduğunun altını çizdi. Komite'nin sadece Suriyelilere ait olması ve onlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Zarif, anayasanın tüm Suriye halkı tarafından kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Anayasa Komitesi'ne baskı yapılmaması çağrısında bulunan Zarif, ayrıca sürece dış müdahale olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Zarif, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllülük esasına göre dönmesi gerektiğini dile getirerek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

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