MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanlığının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Suriye’ye verilecek S-300 hava savunma füze sistemleri sayesinde ülkedeki hava sahasının “gereken” bölgelerde kapatılabileceğini öne sürdü.

Yermakov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, daha önce S-300’lerin Suriye’ye verilmemesi için Moskova’ya yapılan taleplerin artık etkisiz kaldığını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş füze savunma sistemi vermesinin bölgedeki gerilimi artıracağına yönelik açıklamalarını değerlendiren Yermakov, “S-300 sistemleri tamamen savunma amaçlıdır. Dolayısıyla ABD’nin açıklamalarını abartılı buluyoruz.” dedi.

Rusya’nın ortaklarına savunma alanında destek verme hakkına sahip olduğunu savunan Yermakov, “Suriye’ye verilecek S-300 hava savunma füze sistemleri sayesinde ülkedeki hava sahası gereken bölgelerde kapatılabilecek.” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı açıklamada Suriye'ye 2 hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Suriye'ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını dile getirmişti.

