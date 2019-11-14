Rusya’dan Suriye’nin Kamışlı Kentinde Helikopter Üssü 

Yeni helikopter üssünün kalıcı olup olmayacağı belli değil ancak böyle bir üssün kurulması Moskova’nın Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye gerçekleştirdikleri Türkiye sınırı yakınlarındaki gelişmelere hakim olmayı amaçladığının bir işareti olarak algılandı.

Rusya’nın Suriye’de iki daimi askeri tesisi bulunuyor. Biri Cumhurbaşkanı Beşar Esat karşıtı güçlerin hedef alındığı hava saldırıları için kullanılan Lazkiye’deki hava üssü, diğeri de Akdeniz’deki Tartus donanma tesisi.

Rus Savunma Bakanlığı’nın yayın organına göre, şu an için yeni üsse, Mi-8 askeri nakliye helikopteri dahil sadece 3 helikopter konuşlandırıldı. Önümüzdeki günlerde başka helikopterlerin de üsse konuşlandırılacağı belirtildi.

Türk ve Rus askerlerinin bölgedeki ortak devriye görevlerinin amacı, Ankara’nın tehdit olarak gördüğü YPG unsurlarının sınır bölgesinde bulunmamasını sağlamak.

“Askeri açıdan sembolik ama Rusya’ya daha fazla pazarlık gücü veriyor”

Reuters haber ajansına konuşan eski üst düzey bir Rus diplomat Vladimir Frolov “Şu anda Suriye’nin kuzeydoğusunda Rusya’nın operasyonlarını kolaylaştırmak için kullanılacak küçük bir üs. Ancak bu üssün, ABD Suriye’den tamamen çekildiğinde, Fırat’ın doğusundaki Rus operasyonları için de işe yaraması mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Frolov, “Bu üs Rusya’ya daha fazla pazarlık gücü veriyor. Sahadaki bilgi ve verinin Rusya’nın kontrolunda olmasını sağlıyor. Askeri açıdan büyük ölçüde sembolik ve bölgede ABD’nin hava gücüne üstünlük sağlama amacını taşımıyor” ifadelerini kullandı.

Rus kanalında zırhlı araçlar ve helikopterler için yerde hizmet veren ekipler, hava istasyonu ve küçük bir cerrahi klinik de gösterildi.

