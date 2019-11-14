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Rusya’dan Suriye’nin Kamışlı Kentinde Helikopter Üssü 

14.11.2019 23:39 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayın organı Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı kenti yakınlarındaki havaalanında helikopter üssü kurulduğunu duyurdu

Rusya’dan Suriye’nin Kamışlı Kentinde Helikopter Üssü 

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yayın organı Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı kenti yakınlarındaki havaalanında helikopter üssü kurulduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda televizyon kanalının haberinde, iki Mi-35 model silahlı helikopter, mobil karadan havaya Pantsir füze sistemiyle korunan yeni üsse inmeden önce çöllük arazide alçaktan uçarken görüntüleri yayınlandı.

Rus Savunma Bakanlığı’nın yayın organına göre, şu an için yeni üsse, Mi-8 askeri nakliye helikopteri dahil sadece 3 helikopter konuşlandırıldı. Önümüzdeki günlerde başka helikopterlerin de üsse konuşlandırılacağı belirtildi.

Rusya’nın Suriye’de iki daimi askeri tesisi bulunuyor. Biri Cumhurbaşkanı Beşar Esat karşıtı güçlerin hedef alındığı hava saldırıları için kullanılan Lazkiye’deki hava üssü, diğeri de Akdeniz’deki Tartus donanma tesisi.

Yeni helikopter üssünün kalıcı olup olmayacağı belli değil ancak böyle bir üssün kurulması Moskova’nın Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye gerçekleştirdikleri Türkiye sınırı yakınlarındaki gelişmelere hakim olmayı amaçladığının bir işareti olarak algılandı.

Türk ve Rus askerlerinin bölgedeki ortak devriye görevlerinin amacı, Ankara’nın tehdit olarak gördüğü YPG unsurlarının sınır bölgesinde bulunmamasını sağlamak.

“Askeri açıdan sembolik ama Rusya’ya daha fazla pazarlık gücü veriyor”

Reuters haber ajansına konuşan eski üst düzey bir Rus diplomat Vladimir Frolov “Şu anda Suriye’nin kuzeydoğusunda Rusya’nın operasyonlarını kolaylaştırmak için kullanılacak küçük bir üs. Ancak bu üssün, ABD Suriye’den tamamen çekildiğinde, Fırat’ın doğusundaki Rus operasyonları için de işe yaraması mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Frolov, “Bu üs Rusya’ya daha fazla pazarlık gücü veriyor. Sahadaki bilgi ve verinin Rusya’nın kontrolunda olmasını sağlıyor. Askeri açıdan büyük ölçüde sembolik ve bölgede ABD’nin hava gücüne üstünlük sağlama amacını taşımıyor” ifadelerini kullandı.

Rus kanalında zırhlı araçlar ve helikopterler için yerde hizmet veren ekipler, hava istasyonu ve küçük bir cerrahi klinik de gösterildi.

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