Rusya’dan Suriye’ye 300 asker daha

Rus Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-Suriye sınırında devriye görevi için yaklaşık 300 Rus askeri polisinin daha Suriye’ye gönderildiğini açıkladı.
Türkiye-Rusya arasında varılan Soçi mutabakatının ardından Rusya’dan yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-,Rusya sınırınca devriye görevi gerçekleştirmek üzere 300 Rus askeri polisin daha Suriye’ye gönderildiğini duyurdu. Açıklama, Çeçenya’dan gelen askeri polisin devriye görevinin yanı sıra YPG’li teröristlerin sınırdan 30 kilometre içeri çekilmesini sağlamak amacıyla görev yapacağı aktarıldı. Devriye görevi için ise 20 zırhlı aracın Suriye’ye gönderildiği öğrenildi.