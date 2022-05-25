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Rusya'dan Tahıl Sevkiyatına Şartlı Onay Teklifi

25.05.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andrei Rudenko, ülkesine yönelik bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında Ukrayna’dan gıda taşıyan gemilerin çıkışına izin vermeye hazır olduklarını söyledi

Rusya'dan Tahıl Sevkiyatına Şartlı Onay Teklifi

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andrei Rudenko, ülkesine yönelik bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında Ukrayna’dan gıda taşıyan gemilerin çıkışına izin vermeye hazır olduklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana ülkenin Karadeniz’e kıyı limanları Rusya’nın ablukası altında. Bu durum 20 milyon tondan fazla tahılın Ukrayna’da silolarda beklemesine ve dünya pazarlarına ulaşmasına engel oluyor.

Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tahıl üreticisi konumundaki ülkeler ve küresel tahıl üretiminin yaklaşık üçte birini karşılıyorlar. Ukrayna’da üretilen tahılların büyük bir kısmı da Karadeniz’deki limanlardan dünyaya gönderiliyor. Ukrayna aynı zamanda önde gelen mısır ve ayçiçeği üreticisi bir ülke durumunda.

Savaşla birlikte ortaya çıkan durum tüm dünyada bir gıda krizi yaşanacağına dair endişeleri de arttırdı. Bu sorunun çözümü için uzunca bir süredir batılı ülkeler de formüller üretmeye çalışıyor.

Bu noktada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko “Gıda sorununun çözümü konusunda Rusya’nın ihracatı ve finansal işlemlerine getirilen yaptırımlar karşılığında kapsamlı yaklaşımlar getirdik. Ayrıca gemilerin yanaştığı tüm limanlardan Ukrayna’nın mayınları da temizlemesi gerekiyor. Rusya her gün gerekli insani koridoru oluşturmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı bu konuyla ilgili olarak ülkesinin Birleşmiş Milletler’le de temas halinde olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Rusya Ukrayna savaşı kaynaklı olarak küresel bir gıda krizine sık sık dikkat çekiyor.

Öte yandan Rudenko, tahıl taşıyan gemilere batılı ülkelerin savaş gemilerinin eşlik etmesinin Karadeniz’de durumu daha da kötüleştireceği uyarısında da bulundu. Bu açıklamaya karşılık İngiltere’den geldi ve İngiliz savaş gemilerinin böyle bir görev üstlenmesi durumunun söz konusu olmadığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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