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Rusya’dan Trump hakkında sıcak mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 23:55 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: -"ABD Başkanı Trump akılcı birisi. Bu yüzden ABD’nin çıkarları onun için ilk sırada yer alsa da Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir bir iş birliğinin, Amerikalılar için sonuçsuz çatışmaların sürdürülmesinden çok daha faydalı olduğunu anlıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın akılcı biri olduğunu, Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti.

Lavrov, İspanyol El Pais gazetesinde verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğini daha önce farklı ortamlarda dile getirdiğini hatırlattı.

Trump'ın ABD-Rusya arasındaki diyaloğu daha iyi hale getirmek ve çeşitli konularda temas noktaları bulmak istediğini ifade eden Lavrov, "ABD Başkanı Trump, akılcı birisi. Bu yüzden ABD’nin çıkarları onun için ilk sırada yer alsa da Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir bir iş birliğinin, Amerikalılar için sonuçsuz çatışmaların sürdürülmesinden çok daha faydalı olduğunu anlıyor.” ifadesini kullandı.

Lavrov ayrıca, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Washington'daki politikacıların aktif şekilde "Rus kartı"nı kullanmasından olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Suriye'de Rusya ile İsrail arasındaki güvenlik ilişkileri hususunda da değerlendirmede bulunan Lavrov, Suriye'de yürütülen askeri operasyonlarda Rus ordusunu uyarma hususunda İsrail'in her zaman yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkati çekti.

Geçen yıl martta İsrail savaş uçaklarının Palmira'yı bombalaması esnasında Rus askerlerinin hayatını tehlikeye düşürdüğünü hatırlatan Lavrov, ülkesinin her düzeyde bu durumun trajik sonuçlara sebep olabileceği hususunda İsrail'i uyardığını, buna rağmen İsrail ordusunun hava saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Lavrov, eylülde Rus keşif uçağı İl-20'nin düşürüldüğünü ve 15 Rus askerinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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