HABER

Rusya'dan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 18:56 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "Bu tür açıklamalar, ABD'nin uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına karşı olduğunu gösteriyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili ifadelerini eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasının uluslararası hukuka aykırı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu tür açıklamalar, ABD'nin uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına karşı olduğunu gösteriyor." ifadesine yer verildi.

İsrail tarafından 1967'de işgal edilen Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğu hatırlatılan açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin 497 ve 1981 sayılı kararlarına göre, İsrail'in bu bölgedeki kararları geçersizdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Rusya'nın Golan Tepeleri konusundaki pozisyonunun değişmediği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Senegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksici sağlık kontrolünden geçirildiSenegalli yolcunun şikayetçi olduğu taksici sağlık kontrolünden geçirildi
Down sendromlu çocuklar mektup dağıttıDown sendromlu çocuklar mektup dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Golan Tepeleri Rusya

En Çok Okunan Haberler

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.