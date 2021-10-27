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Rusya'dan Türk SİHA'ları açıklaması: Korkumuzda haklı çıktık

27.10.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Türk yapımı SİHA kullanmasının ardından Moskova, bu gelişmeyle ilgili endişesini dile getirdi.

Kremlin, Türk SİHA'larının bölgedeki durumu "istikrarsızlaştırdığını" belirtti.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda Rusya destekli ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesindeki bir obüsü Türk SİHA'sıyla vurduğuna dair haberlerle ilgili görüşünün sorulması üzerine, Ankara'nın Ukrayna'ya drone satma kararı üzerine Moskova'da oluşan korkuların gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Açıklamaları TASS ajansı tarafından aktarılan Peskov, "Türkiye ile gerçekten iyi ve özel ilişkilerimiz var. Ancak bu vaka, Ukrayna ordusuna yapılan böylesi silah sevkiyatlarının çatışma hattındaki durumu istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıdığına dair endişelerimizi haklı çıkardı" dedi.

Bu tip silahların Ukrayna ordusunun eline geçer geçmez söz konusu bölgede kullanılma ihtimalinin yüksek olduğunun görüldüğünü ve bunun durumu "istikrarsızlaştırmaktan" başka sonucunun olmayacağını belirten Peskov "Bu, Ukrayna içindeki bu sorunun çözümüne katkı sağlamaz" dedi.

Ukrayna ordusu dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların obüslerle açtığı ateşte bir askerinin hayatını kaybetmesi, iki askerinin de yaralanması üzerine Bayraktar B2 SİHA'sıyla bir obüsü imha ettiğini duyurmuştu. Ukrayna ordusu, SİHA'nın "düşmanı ateşkese zorlamak amacıyla kullanıldığını" belirtmişti.

İHA ve SİHA kullanımı yasak

Bölgedeki ateşkes anlaşmasına Temmuz 2020'de eklenen maddeler, çatışma hattı yakınlarında insansız hava aracı kullanımını yasaklıyor. Bölgede sadece Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) ait İHA'lar gözetim amacıyla uçabiliyor.

Ukrayna ordusu şu ana kadar Türkiye'den altı Bayraktar TB2 satın aldı. Kiev ayrıca Ankara'nın desteğiyle kendi İHA üretimini de gerçekleştirmek istiyor. Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada SİHA üreticisi Türk şirketinin Ukrayna'da bir bakım ve eğitim merkezi kuracağını duyurmuştu.

DW,rtr,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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