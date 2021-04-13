Rusya’dan Türkiye Uçuşlarına 1 Haziran’a Kadar Kısıtlama

Rusya Corona virüsü vakalarının arttığı gerekçesiyle Türkiye’ye uçak seferlerine 15 Nisan ve 1 Haziran arasında kısıtlama getireceğini açıkladı. Karar iki ülke arasında siyasi gerilimin arttığı bir döneme rastladı.

Rusya’nın ekonomisi önemli ölçüde turizm gelirlerine bağlı olan Türkiye’ye uçuşlara kısıtlama getirmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul’da görüşmesinin ardından geldi.

Pazartesi günü Rus-24 TV kanalına konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, siyasi gerilim konularına değinmezken, Türkiye’de Corona virüsü vaka sayılarının arttığına dikkat çekti.

Rus yetkili İstanbul’a haftada iki kez yapılan uçuşlarınsa devam edeceğini belirtti. Rusya’nın Tanzanya’ya uçuşları da 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar askıya alacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye’de Corona virüsü vaka sayısının 50 binin üzerine çıktığını açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu hafta içinde turizm sezonu öncesinde önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtmişti.