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Rusya’dan Türkiye Uçuşlarına 1 Haziran’a Kadar Kısıtlama

13.04.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Corona vakalarının arttığı gerekçesiyle Türkiye’ye uçak seferlerine 15 Nisan ve 1 Haziran arasında kısıtlama getireceğini açıkladı

Rusya’dan Türkiye Uçuşlarına 1 Haziran’a Kadar Kısıtlama

Rusya Corona virüsü vakalarının arttığı gerekçesiyle Türkiye’ye uçak seferlerine 15 Nisan ve 1 Haziran arasında kısıtlama getireceğini açıkladı. Karar iki ülke arasında siyasi gerilimin arttığı bir döneme rastladı.

Rusya’nın ekonomisi önemli ölçüde turizm gelirlerine bağlı olan Türkiye’ye uçuşlara kısıtlama getirmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile İstanbul’da görüşmesinin ardından geldi.

Pazartesi günü Rus-24 TV kanalına konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, siyasi gerilim konularına değinmezken, Türkiye’de Corona virüsü vaka sayılarının arttığına dikkat çekti.

Rus yetkili İstanbul’a haftada iki kez yapılan uçuşlarınsa devam edeceğini belirtti. Rusya’nın Tanzanya’ya uçuşları da 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar askıya alacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pazartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye’de Corona virüsü vaka sayısının 50 binin üzerine çıktığını açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu hafta içinde turizm sezonu öncesinde önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtmişti.

Sağlık Bakanı Koca, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşlara kısıtlama getirme adımına ilişkin, Rus heyetinin Corona virüsü önlemlerini gözlemlemek üzere Türkiye’deki turistik yerleri ziyaret edeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Türkiye’nin ve diğer sorumlu ülkelerin Ukrayna’daki düşmanca tavrı beslememeleri” gerektiğini belirtmiş, Rus bakanın bu sözleri Rusya ve Türkiye arasında ilişkilerin kötüleştiğinin bir işareti olarak algılanmıştı.

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