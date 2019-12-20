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Rusya'dan Türkiye'nin Libya'ya Asker Gönderme Olasılığına Tepki

20.12.2019 13:22 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme olasılığına ilişkin bir değerlendirme geldi

Rusya'dan Türkiye'nin Libya'ya Asker Gönderme Olasılığına Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme olasılığına ilişkin bir değerlendirme geldi. Rus Interfax Haber Ajansı’nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme olasılığından kaygı duyduklarını dile getirdi.

Son olarak Libya’nın uluslararası tanınırlığa sahip hükümeti, Türkiye’yle yapılan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladığını açıklamıştı. Böylece Libya’nın Türkiye’den asker talep etmesinin yolu da açılmış oldu.

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