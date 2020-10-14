Rusya'dan Türkiye'ye Azerbaycan Ermenistan Gerginliği Eleştirisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik konusunda Türkiye’nin pozisyonunu doğru bulmadıklarını söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı yerel bir radyo istasyonunun yayına katıldı ve Azerbaycan Ermenistan arasında devam çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov “Türkiye tarafından dillendirilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de müteakip kereler açıkladığı, Türkiye’nin mevcut durumdaki pozisyonunu tasvip etmiyoruz. Soruna askeri çözümü hoşgören bir açıklamayı kabul edemeyeceğimiz bir sır değil” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkese rağmen devam eden çatışmalarla ilgili olarak da Dağlık Karabağ’da çatışmaların yaşandığı bölgeye, Rus gözlemcilerin gönderilmesinin doğru bir adım olacağını ancak buna tarafların karar vermesi gerektiğini söyledi.

Rusya'dan ateşkese uyulması çağrısı

Öte yandan Cumartesi öğlen saat 12’de yürürlüğe girmesi üzerine uzlaşılan ateşkesin uygulanması için Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu da hem Azerbaycan hem Ermenistan savunma bakanlarıyla telefon görüşmesi yaptı.