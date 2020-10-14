Rusya'dan Türkiye'ye Azerbaycan Ermenistan Gerginliği Eleştirisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik konusunda Türkiye’nin pozisyonunu doğru bulmadıklarını söyledi.
Rus Dışişleri Bakanı yerel bir radyo istasyonunun yayına katıldı ve Azerbaycan Ermenistan arasında devam çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov “Türkiye tarafından dillendirilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de müteakip kereler açıkladığı, Türkiye’nin mevcut durumdaki pozisyonunu tasvip etmiyoruz. Soruna askeri çözümü hoşgören bir açıklamayı kabul edemeyeceğimiz bir sır değil” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkese rağmen devam eden çatışmalarla ilgili olarak da Dağlık Karabağ’da çatışmaların yaşandığı bölgeye, Rus gözlemcilerin gönderilmesinin doğru bir adım olacağını ancak buna tarafların karar vermesi gerektiğini söyledi.
Rusya'dan ateşkese uyulması çağrısı
Öte yandan Cumartesi öğlen saat 12’de yürürlüğe girmesi üzerine uzlaşılan ateşkesin uygulanması için Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu da hem Azerbaycan hem Ermenistan savunma bakanlarıyla telefon görüşmesi yaptı.
Her iki taraf da ateşkesin ihlal edilmesi konusunda birbirlerini suçlamayı sürdürdü. Anadolu Ajansı da bu sabah Terter şehrinde Azerbaycan AZTV kanalı ekibin bulunduğu bölgeye de Ermenistan tarafından atılan top mermisinin isabet ettiğini olayda gazetecilerin yanlarında bulunan bir siville araç şoforünün yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada da Ermenistan’ın Terter, Ağdam ve Ağcabedi’yi hedef aldığı belirtildi. Azerbaycan ayrıca saldırılarda bir sivilin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dağlık Karabağ Azerbaycan ordusuna ait bir savaş uçağının düşürüldiğini öne sürdü ancak Azerbaycan bu iddiayı yalanladı.