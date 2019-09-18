Rusya’dan Türkiye’ye gelip, ruhun yelkenlerinde buluştular

Engelli bireyler ve toplum arasında pozitif etkileşim kurmak amacıyla Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından başlatılan Ruhun Yelkenleri’ projesi, yolculuğuna Antalya’da devam etti. Proje kapsamında düzenlenen yat turu etkinliğinde dostluk oluştuğunu belirten Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, “Teknede görme engelli bireyleri anladık” dedi. Rusya Beyaz Baston Derneği’nin 2011 yılında başlattığı, Dünya’nın dört bir yanında farklı deniz rotalarında yelkenli ve yatlar ile engelli bireyleri keşif ve Dünya gezilerine çıkaran Ruhun Yelkenleri Projesi ekibi Akdeniz rotasının ikinci durağında Antalya’ya ulaştı. Ruhun yelkenleri takımı, Marmaris’ten Antalya’ya "Leydi Sophie" yatı ile geldi. Akdeniz rotası Antalya’dan sonra Mersin ve Kıbrıs’ın ardından Mısır’a ulaşarak son bulacak. Engelliler ve toplum arasında kurulacak yeni pozitif bir etkileşim modeli geliştirmek amacıyla çeşitli uygulamalar yapan Ruhun Yelkenleri takımı, yat gezisi ve yarışı, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenliyor. Proje kapsamında Antalya’da yat turu programı gerçekleştirildi. Programa Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina, projenin öncüsü Rusya Beyaz Baston grubundan Oleg Kolpashchikov, Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çam ve eşi, Rusya’da faaliyet gösteren dernek üyeleri katıldı. Yat turunda sohbet eden Ruhun Yelkenleri takımı, engelli bireyler için yapılacak etkinlikleri konuştu. Fikir alışverişlerinin yapıldığı buluşmada, derneklerin faaliyetleri görüşüldü. Yaklaşık 1 saat süren deniz turunun ardından ise dostluk simgesi olarak, ‘Rus pastası’ kesildi.

“Etkinlikler sayesinde yakın oluyoruz”

Etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Marina Sorokina, “Biz sadece kültürel, eğitim, ticaret projeleri yapmıyoruz. Engelli bireyler için de projeler düzenliyoruz. Bu düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde Rusya-Türkiye olarak daha da yakın oluyoruz” dedi.

Programa Rusya’dan 10 kişilik grubun, Türkiye’den ise Görme Engelliler Derneği’nin katıldığını dile getiren Sorokina, etkinlikte güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

“Onlar sabırlı ve güçlü”

Sorokina, “Bir dostluk oluştu. Teknede ise görme engelli bireyleri anladık. Onlar için ne kadar zor. Ne zaman dalga gelecek bilmiyorlar. Onlar ne kadar sabırlı, ne kadar güçlüler. Teknede hiç korkmadılar” diye konuştu.

“Çok yakın olduk”

Yat gezinin çok güzel geçtiğini söyleyen Oleg Kolpashchikov, Görme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çam ile yeni projeleri görüştüklerini kaydetti. Kolpashchikov, “Kendisiyle çok yakın olduk. İnşallah yakın zamanda Kamil Çam, Rusya’ya gelecek ve projelere katılacak. Rusya’da da arkadaşlığımızı ilerletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.