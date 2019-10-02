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Rusya'dan Türkiye'ye güvenli bölge uyarısı

02.10.2019 16:36 | Son Güncelleme

Rusya, Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu belirtti ancak Suriye'nin toprak bütünlüğünün de korunması gerektiği uyarısında bulundu.

Rusya'dan Türkiye'ye güvenli bölge uyarısı

Rusya, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge oluşturma yönündeki planını artık tek başına hayata geçirmekten başka "çaresi kalmadığını" duyurarak operasyon sinyali vermesinin ardından gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Açıklama, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov tarafından yapıldı. Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ancak Suriye'nin toprak bütünlüğünün de korunması gerektiğini belirtti.

Erdoğan: Kaybedecek tek günümüz yok

Türkiye ve ABD geçen Ağustos ayında, Suriye'nin kuzeyinde YPG unsurlarının yer aldığı Fırat'ın doğusunda bir güvenli bölge oluşturulması için anlaşmıştı. Ancak Türk hükümeti bu bölgenin oluşturulması konusunda ABD'nin Ankara'yı oyaladığını belirterek tek taraflı hareket etme sinyali verdi.

Son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün TBMM Genel Kurulu'ndaki açıklamasında, "Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle birlikte çözmek için her yolu denedik, ziyadesiyle sabırlı davrandık, kararlılığımızı da sürekli ifade ettik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bu konudaki kararlılığımızın somut birer tezahürüdür. Maalesef, özellikle Fırat'ın doğusunda bu yöntemle arzu ettiğimiz neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadık. Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Menbiç dâhil, Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar oluşturacağı 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede 2 milyon kişiyi iskân etmeyi planladığını söyledi.

DW,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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