Rusya’dan Türkiye’ye İdlib Uyarısı

Rusya, Türkiye’den Suriye’nin İdlib vilayetindeki militanları kontrol altında alma ve İdlib mutabakatı kapsamında verdiği sözleri tutma konusunda daha fazla çaba göstermesini istedi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova’dan geldi.

Türkiye ve Suriye hükümetinin önde gelen müttefiki Rusya, İdlib’in kuzey batısında askerden arındırılmış bölge oluşturmak için Eylül ayında bir anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma bölgeyi ağır silahlardan ve cihatçılardan arındırılmasını öngörüyor.

Anlaşma Suriye hükümetinin bölgeye yapmayı planladığı bir saldırının da önüne geçilmesini sağlamıştı. İdlib’in kuzeybatısı Esat muhaliflerinin son kalesi durumunda. Sözcü Zakharova, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında buradaki durumun hızla kötüleştiğini ve militanların anlaşmanın kapsadığı tüm bölgede kontrolü yeniden ele geçirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Zakharova, ‘‘İdlib’deki askerden arındırılmış bölgede yaşanan zor durumdan yola çıkarak Türk müttefiklerimizden durumu tersine çevirmelerini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için çaba göstermelerini bekliyoruz’’ dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in gelecek hafta Soçi’de Suriye’yi görüşmek üzere Türk ve İranlı liderlerle biraraya gelecek.

