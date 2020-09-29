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Rusya'dan Türkiye'ye "nüfuzunu kullan" çağrısı

29.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Rusya, Türkiye'den Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanabilmesi için Bakü üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedi.

Rusya'dan Türkiye'ye "nüfuzunu kullan" çağrısı

Ankara'dan ise "Tek çözüm, Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi" açıklaması geldi.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Dağlık Karabağ'da Azeri ordusu ile Ermenistan destekli milisler arasındaki çatışmaların sonlandırılması için Türkiye'yi Bakü üzerindeki nüfuzunu kullanmaya davet etti.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başta Türkiye gibi ortaklarımız olmak üzere, tüm ülkelere hem siyasi hem de diplomatik araçları kullanarak tarafları ateşkese ve yeniden bu sorunun barışçıl çözümüne yönelmeye ikna etmeleri için ellerinden geleni yapmaya davet ediyoruz" dedi.

"Yangına körükle gidilmemeli"

Kremlin sözcüsü, "Her türlü desteğe ve askeri faaliyete dair açıklamalar, şüphesiz yangına körükle gitmek anlamına gelecektir. Buna kesin olarak karşıyız" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'la "çeşitli düzeylerde düzenli olarak temas hâlinde" olduğunu belirten Peskov, Rusya'nın "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki (AGİT) ortaklarıyla da bundan sonraki adımları berlirmeye" çalıştığını ifade etti.

Rusya, AGİT'in Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında kurduğu Minsk Grubu'nun ABD ve Fransa ile birlikte üç eş başkanından biri. Üç ülkenin taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanması için Minsk Grubu kapsamında yürüttüğü son girişim 2010 yılında başarısız olmuştu.

Çavuşoğlu: Tek çözüm Ermenistan'ın çekilmesi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaretinin ardından "Bu sorunun tek bir çözümü var: Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez" açıklamasında bulundu.

Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la "sürekli temas hâlinde" olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Bu sabah (Almanya Dışişleri Bakanı) Heiko Maas ile de telefonda görüştük. Son gelişmeleri ve Ermenistan'ın saldırganlığını konuştuk. Gerekli mesajları da verdik. Nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da düşüncelerimizi paylaştık" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında, Ermenistan'ın uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak tanınan Dağlık Karabağ'daki "işgaline son vermesinin vaktinin geldiğini" belirtmişti.

DW,dpa,AP,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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