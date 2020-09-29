Rusya'dan Türkiye'ye "nüfuzunu kullan" çağrısı

Ankara'dan ise "Tek çözüm, Ermenistan'ın işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi" açıklaması geldi.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Dağlık Karabağ'da Azeri ordusu ile Ermenistan destekli milisler arasındaki çatışmaların sonlandırılması için Türkiye'yi Bakü üzerindeki nüfuzunu kullanmaya davet etti.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başta Türkiye gibi ortaklarımız olmak üzere, tüm ülkelere hem siyasi hem de diplomatik araçları kullanarak tarafları ateşkese ve yeniden bu sorunun barışçıl çözümüne yönelmeye ikna etmeleri için ellerinden geleni yapmaya davet ediyoruz" dedi.

"Yangına körükle gidilmemeli"

Kremlin sözcüsü, "Her türlü desteğe ve askeri faaliyete dair açıklamalar, şüphesiz yangına körükle gitmek anlamına gelecektir. Buna kesin olarak karşıyız" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'la "çeşitli düzeylerde düzenli olarak temas hâlinde" olduğunu belirten Peskov, Rusya'nın "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki (AGİT) ortaklarıyla da bundan sonraki adımları berlirmeye" çalıştığını ifade etti.