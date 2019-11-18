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Rusya'dan Türkiye'ye ortak savaş uçağı üretme teklifi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 11:58 | Son Güncelleme

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Şugayev Türkiye ile ortak savaş uçağı üretilebileceğini söyledi.

Rusya'dan Türkiye'ye ortak savaş uçağı üretme teklifi

Rus yetkili Türkiye'nin daha fazla S-400 alması beklentisini de dile getirdi.Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye ve Rusya'nın ortak bir savaş uçağı yapabileceğini kaydetti. Şugayev Türk tarafının ilgilenmesi durumunda Su-35 tipi savaş uçağını Rusya'nın Türkiye'ye satabileceğini söyledi. Rus yetkili, Rus ordusunun talepleri karşılandıktan sonra Su-57 savaş uçaklarının da Türkiye'ye satışının değerlendirilebileceğini belirtti.

Şugayev ayrıca hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'de ortak üretilmesine dair henüz bir düzenleme yapılmadığını, bunun gelecekte bir seçenek olabileceğini söyledi.

Dubai’deki havacılık fuarında Rus Interfax haber ajansının sorularını yanıtlayan Şugayev, Rusya'nın Türk tarafının daha fazla S-400 almasını beklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da 27 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir havacılık fuarını ziyaret ederek Su-57 savaş uçağını da incelemişti. Bu ziyaret, Ankara'nın F-35'in muadili olarak görülen bu uçakları satın alabileceği yönünde bir mesaj olarak algılanmıştı.

Daha sonra Eylül ayında Su-35'lerin üreticisi United Aircraft Corporation (UAC) tarafından yapılan bir açıklamada Su-35 uçaklarının İstanbul'daki Uluslararası Havacılık Fuarı'nda yetkililere tanıtılacağı belirtildi. Rus basınında Eylül ayında çıkan haberlerde Türkiye'nin S-400'lerin ardından Su-35 savaş uçağı almak için Rusya ile görüştüğü iddia edilmişti.

Türkiye ve ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400'lerin NATO'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğine tehdit oluşturduğunu savunuyor.

DW/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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