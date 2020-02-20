Rusya'dan Türkiye'ye sert çıkış: Teröristlere desteği bırakın

Bloomberg'in iddiasına göre, Türkiye ise ABD'den Hatay'a Patriot konuşlandırmasını istedi.Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Suriye'de "teröristlere" destek vermekle suçladı. Bakanlığın açıklamasında, "Türk tarafını (yeni) olaylardan kaçınmak için, teröristlerin eylemlerine yönelik desteğini ve onlara silah vermeyi bırakmaya davet ediyoruz" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Türk topçularının Suriye'de rejim güçlerinin mevzilerini bombaladığını tespit eden Moskova bu durumu Ankara'ya bildirdi. Bakanlık, söz konusu topçu ateşinde dört Suriye askerinin yaralandığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı "Bu, Türkiye'nin isyancı savaşçılara destek verdiği ilk vaka değil" ifadesini kullandı.

Rusya'nın açıklaması, Türkiye Milli Savunma Bakanlığının İdlib'de iki Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından geldi. Bakanlık, Suriye'nin İdlib vilayetinde bulunan Türk askeri unsurlarına yönelik düzenlenen bir hava saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin yaralandığını açıklamıştı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, saldırının ardından belirlenen hedeflerin TSK tarafından vurulduğu belirtmişti.