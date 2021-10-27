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Rusya'dan Türkiye'ye SİHA Tepkisi

27.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya hükümeti, Türkiye’nin Ukrayna’ya silahlı insansız hava aracı (SİHA) satma kararına tepki gösterdi. Rus yetkililer, bu adımın, Ukrayna’nın doğusundaki uzlaşmazlığı derinleştirme riski taşıdığını savundu

Rusya hükümeti, Türkiye’nin Ukrayna’ya silahlı insansız hava aracı (SİHA) satma kararına tepki gösterdi. Rus yetkililer, bu adımın, Ukrayna’nın doğusundaki uzlaşmazlığı derinleştirme riski taşıdığını savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA’larını ülkenin doğusunda Rusya’nın desteklediği grupların kontrolu altındaki bölgede devreye sokmasına dikkat çekti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, sözkonusu Rusya yanlısı ayrılıkçı grupları ateşkese ikna etmek için SİHA konuşlandırıldığı, bu gruplara ait bir mühimmat deposunun SİHA aracılığıyla yok edildiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca, bu operasyonda bölgedeki ‘askeri temas hattının’ geçilmediğine de vurgu yapılmıştı.

Peskov ise konuyla ilgili olarak, “Türkiye ile gerçekten iyi ilişkilerimiz var ancak mevcut durumda, Ukrayna ordusuna bu tür silahların sağlanmasının, temas hattında, durumu potansiyel olarak istikrarsızlaştırabileceğinden endişe duyuyoruz” dedi.

Ukrayna’nın doğusunda, Donbass bölgesinde Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar 2014 yılından bu yana Ukrayna güçlerine karşı savaşıyor. Ukrayna’nın resmi verilerine göre, Donbass’taki muhalif grupların, Rusya’nın Kırım’ı ilhakının ardından başlattıkları silahlı mücadele sonucunda en az 14 bin kişi yaşamını yitirdi.

Askeri gücünü arttırma amacıyla Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alan Ukrayna hükümeti, aynı araçları başkent Kiev’e yakın bir bölgedeki bir fabrikada üretmek için de Ankara’yla anlaşma yaptı.

Peskov bugünkü açıklamasında, “Böylesi silahların Ukrayna ordusunun eline düşmesi halinde, Ukrayna’nın doğusundaki bölgede kullanılabileceğini ve bunun da istikrarsızlık yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu, Ukrayna’daki bu yurtiçi sorunun çözülmesine katkı sağlamaz” dedi.

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