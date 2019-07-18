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Rusya’dan Türkiye’ye SU-35 teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

ABD’nin F-35 programından Türkiye’yi çıkarma kararının ardından Rusya’dan Türkiye’ye SU-35 teklifi geldi.Rusya kamu kuruluşu olan ROSTEC genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye’nin istemesi halinde Rus yapımı SU-35’leri sevk etmek için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, “Türk meslektaşlarımızın isteklerini belirtmeleri halinde Su-35 sevkiyatını gündeme almaya hazırız” ifadelerini kullandı.ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini teslim almasının ardından Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

ABD’nin F-35 programından Türkiye’yi çıkarma kararının ardından Rusya’dan Türkiye’ye SU-35 teklifi geldi.
Rusya kamu kuruluşu olan ROSTEC genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye’nin istemesi halinde Rus yapımı SU-35’leri sevk etmek için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, “Türk meslektaşlarımızın isteklerini belirtmeleri halinde Su-35 sevkiyatını gündeme almaya hazırız” ifadelerini kullandı.
ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini teslim almasının ardından Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

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