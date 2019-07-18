ABD’nin F-35 programından Türkiye’yi çıkarma kararının ardından Rusya’dan Türkiye’ye SU-35 teklifi geldi.
Rusya kamu kuruluşu olan ROSTEC genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye’nin istemesi halinde Rus yapımı SU-35’leri sevk etmek için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, “Türk meslektaşlarımızın isteklerini belirtmeleri halinde Su-35 sevkiyatını gündeme almaya hazırız” ifadelerini kullandı.
ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini teslim almasının ardından Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını duyurmuştu.