Rusya’dan Türkiye’ye Suriye Tepkisi

Rusya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinin YPG güçlerinden temizlenmemesi halinde yeniden operasyon başlatacağı sözüne tepki gösterdi. Moskova, böyle bir hamlenin bölgeye istikrar getirme çabalarına zarar vereceğini belirtti.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya’yla Suriye’nin kuzeyi için yapılan mutabakatların gereğinin yapılmadığını ifade ederek, “Buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız” demişti.

Reuters haber ajansına göre, Çavuşoğlu’nun bu sözleri ve Rusya’nın tepkisi, Moskova’yla Ankara arasında Suriye konusunda yükselen gerilimi yansıtıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının kendilerinde çok farklı düzeylerde kafa karışıklığı yarattığını ve Moskova’nın iki ülke liderince varılan mutabakat altındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydetti.

Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, “Rusya Federasyonu’nun uygulamaya konduğu bir dizi tedbir sayesinde vaziyeti önemli ölçüde istikrara kavuşturmak mümkün oldu” ifadesini kullandı.