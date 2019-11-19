Rusya’dan Türkiye’ye Suriye Tepkisi

Rusya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinin YPG güçlerinden temizlenmemesi halinde yeniden operasyon başlatacağı sözüne tepki gösterdi. Moskova, böyle bir hamlenin bölgeye istikrar getirme çabalarına zarar vereceğini belirtti.
Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya’yla Suriye’nin kuzeyi için yapılan mutabakatların gereğinin yapılmadığını ifade ederek, “Buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız” demişti.
Reuters haber ajansına göre, Çavuşoğlu’nun bu sözleri ve Rusya’nın tepkisi, Moskova’yla Ankara arasında Suriye konusunda yükselen gerilimi yansıtıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu’nun açıklamalarının kendilerinde çok farklı düzeylerde kafa karışıklığı yarattığını ve Moskova’nın iki ülke liderince varılan mutabakat altındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydetti.
Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov, “Rusya Federasyonu’nun uygulamaya konduğu bir dizi tedbir sayesinde vaziyeti önemli ölçüde istikrara kavuşturmak mümkün oldu” ifadesini kullandı.
Konaşenkov, “Türk Dışişleri Bakanlığı’nın başındaki ismin askeri adım çağrısında bulunması, Rusya ve Türkiye cumhurbaşkanları tarafından imzalanan ortak mutabakata göre sorunlara çözüm bulmak yerine, Suriye’nin kuzeyindeki gerilimi daha da tırmandırır nitelikte” dedi.
Rus sözcü, Rusya’nın çatışan tarafları hızlıca birbirinden ayırmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ortak devriyeler yürütmek gibi adımlarla süreçte hızlı ilerleme sağlanmasına katkı sağladığını savundu.
Konaşenkov, Moskova’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda daha fazla Rus askeri polisi görevlendirme sürecinde olduğunu, siviller için saha hastaneleri kurduklarını, insani yardımların dağıtımı ve altyapının yeniden inşası gibi faaliyetler yürüttüklerini sözlerine ekledi.
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