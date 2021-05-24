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Rusya'dan Türkiye'ye Ukrayna uyarısı

24.05.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye’ye Ukrayna’nın "militarist duygularını" teşvik etmeme uyarısı yaptı.

Rusya'dan Türkiye'ye Ukrayna uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye Ukrayna'nın "militarist duygularını" teşvik etmeme uyarısı yaptı.

Lavrov'un açıklaması Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii konusunda işbirliğini artırma açıklamasının ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9. Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Nisan ayında Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapmıştı.

Erdoğan görüşme sonrası ortak basın toplantısında "Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayii bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısı dikkate alarak, dışişleri ve savunma bakanlarımızın katılımıyla 2+2 formatıyla yeni bir platformda istişarelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eşgüdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz, hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Lavrov: Umarız Ankara çizgisini düzeltir

Lavrov, Argumenti i Fakti gazetesine yaptığı açıklamada "Türk meslektaşlarımıza durumu dikkatli bir biçimde analiz etmelerini ve Kiev'in militaristik duygularını teşvik etmeyi durdurmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi. Lavrov Rusya topraklarına kattığı Kırım'a yönelik Ukrayna'nın "saldırgan" eylemlerini teşvik etmenin Rusya'nın toprak bütünlüğüne tecavüz boyutuna ulaştığını söyledi. Lavrov "Umuyoruz ki Ankara izlediği çizgiyi meşru endişelerimiz uyarınca düzeltir" ifadelerini kullandı.

Türkiye diğer NATO ülkeleri gibi Moskova'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakını eleştiriyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek veriyor. Erdoğan Zelenskiy ile yaptığı görüşmede de "Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik" demişti.

Savunma ihracatını dış politik hedeflerinden biri haline getiren Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'larda Rusya'da rahatsızlık yaratıyor.

DW, Reuters / EC, SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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