Rusya’dan Twitter’a Para Cezası

Rusya yargısı Twitter’a, yasaklanmış içeriği silmediği yönündeki suçlamalar nedeniyle toplam 8,9 milyon ruble (116 bin 800 dolar) para cezası verdi.

Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi bir dizi açıklama yayınlayarak, Twitter’a 3,2 milyon ruble, 3,3 milyon ruble ve 2,4 milyon ruble tutarında üç ayrı para cezası verdiğini söyledi.

Mahkeme, 22-24 Ocak 2021 tarihlerinde işlenen suçlarla ilgili verilen para cezalarının tümünün, "bilgi kaldırma prosedürünü ihlal etmek" dahil, Rusya'nın İdari Suçlar Kanunu kapsamında olduğunu kaydetti.

Bu tarihler, muhalefet lideri Aleksey Navalniy'nin serbest bırakılmasını talep eden kalabalıkların Rusya genelindeki protestolarını başlattığı ve arttırdığı döneme rastlıyor.

Bu protestoların öncesinde Rusya, bazı sosyal ağlardan, reşit olmayanları izinsiz gösterilere katılmaya teşvik eden paylaşımların yayılmasını durdurmalarını istemişti.

Rus Interfax haber ajansı, Twitter’ın bu cezaları ödemek için 60 günü olduğunu yazdı. Twitter’ın temyize gidip-gitmeyeceği ise henüz netleşmedi.