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Rusya’dan Twitter’a Para Cezası

02.04.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya yargısı Twitter’a, yasaklanmış içeriği silmediği yönündeki suçlamalar nedeniyle toplam 8,9 milyon ruble (116 bin 800 dolar) para cezası verdi.

Rusya’dan Twitter’a Para Cezası

Rusya yargısı Twitter’a, yasaklanmış içeriği silmediği yönündeki suçlamalar nedeniyle toplam 8,9 milyon ruble (116 bin 800 dolar) para cezası verdi.

Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi bir dizi açıklama yayınlayarak, Twitter’a 3,2 milyon ruble, 3,3 milyon ruble ve 2,4 milyon ruble tutarında üç ayrı para cezası verdiğini söyledi.

Mahkeme, 22-24 Ocak 2021 tarihlerinde işlenen suçlarla ilgili verilen para cezalarının tümünün, "bilgi kaldırma prosedürünü ihlal etmek" dahil, Rusya'nın İdari Suçlar Kanunu kapsamında olduğunu kaydetti.

Bu tarihler, muhalefet lideri Aleksey Navalniy'nin serbest bırakılmasını talep eden kalabalıkların Rusya genelindeki protestolarını başlattığı ve arttırdığı döneme rastlıyor.

Bu protestoların öncesinde Rusya, bazı sosyal ağlardan, reşit olmayanları izinsiz gösterilere katılmaya teşvik eden paylaşımların yayılmasını durdurmalarını istemişti.

Rus Interfax haber ajansı, Twitter’ın bu cezaları ödemek için 60 günü olduğunu yazdı. Twitter’ın temyize gidip-gitmeyeceği ise henüz netleşmedi.

Moskova geçen ay Twitter'ın Rusya içindeki internet hızını yavaşlattığını açıklamış ve 16 Mart'ta ABD’li sosyal medya platformunu çocuk pornografisinden uyuşturucuya kadar değişen içerikleri olduğu iddiasıyla tamamen yasaklamakla tehdit etmişti.

Cezayla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Twitter, geçen ay Rusya’nın adımlarının ifade özgürlüğü üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu açıklamıştı. Twitter, platformunun herhangi bir yasadışı davranışı teşvik etmek için kullanılmasına izin verdiğini de reddetmişti.

Rusya, son aylarda yabancı sosyal medya platformları üzerinde daha fazla nüfuz sahibi olmak için adımlar attı.

Geçen yıl Aralık ayında parlamentonun alt kanadından geçen yasalar, Rusya'nın yasaklı içeriği silmeyen platformlara büyük para cezaları vermesine ve Rus medyasına karşı "ayrımcılık" yapmaları halinde ABD’nin sosyal medya devlerine erişimi kısıtlamasına izin verdi.

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