Rusya’dan üçlü zirve açıklaması

İdlib'te tırmanan tansiyon nedeniyle Türkiye, Rusya ve İran arasında bir zirve planlandığı bildirildi. Rus TASS haber ajansının aktardığı bilgiye göre Kremlin'den yapılan açıklamada Suriye'de uzlaşma süreci kapsamında Rusya, Türkiye ve İran arasında bir zirve planlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İdlib'e bir operasyonun an meselesi olduğunu söylemiş ve bunun üzerine Kremlin askeri bir operasyonun "en kötü senaryo” olacağı açıklamasını yapmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada Rusya ile İdlib konusunda yapılan görüşmelerde iki taraf arasında biraz daha yakınlaşma olduğunu ve temasları yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov İran tarafı ile müzakere edildiğini ve zirve planlamasının yapıldığını, Rusya için uygun tarihlerin belirlendiğini söyledi. Peskov ancak üç devlet başkanının da programına uygun bir tarih belirlenmesi için çalışıldığını ve tarih konusunda uzlaşma sağlanır sağlanmaz bilgi vereceklerini aktardı.