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Rusya’dan üçlü zirve açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

İdlib’te gerilim artarken, Kremlin’den Suriye konusunda Rusya, Türkiye ve İran arasında üçlü zirve yapılması için çalışıldığı açıklandı.

Rusya’dan üçlü zirve açıklaması

İdlib'te tırmanan tansiyon nedeniyle Türkiye, Rusya ve İran arasında bir zirve planlandığı bildirildi. Rus TASS haber ajansının aktardığı bilgiye göre Kremlin'den yapılan açıklamada Suriye'de uzlaşma süreci kapsamında Rusya, Türkiye ve İran arasında bir zirve planlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İdlib'e bir operasyonun an meselesi olduğunu söylemiş ve bunun üzerine Kremlin askeri bir operasyonun "en kötü senaryo” olacağı açıklamasını yapmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada Rusya ile İdlib konusunda yapılan görüşmelerde iki taraf arasında biraz daha yakınlaşma olduğunu ve temasları yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov İran tarafı ile müzakere edildiğini ve zirve planlamasının yapıldığını, Rusya için uygun tarihlerin belirlendiğini söyledi. Peskov ancak üç devlet başkanının da programına uygun bir tarih belirlenmesi için çalışıldığını ve tarih konusunda uzlaşma sağlanır sağlanmaz bilgi vereceklerini aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ise Türk tarafının onaylaması halinde Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da Mart ayı başında bir araya gelebileceğini söyledi. Üç taraf en son Eylül ayında Ankara'da bir araya gelmişti.

İdlib'te Şubat ayının başından bu yana 13 Türk askerinin yaşamını yitirmesi üzerine Ankara ile Şam arasında gerginlik yaşanmış, bunun üzerine Türkiye ile Suriye hükümetini destekleyen Rusya arasında diplomasi trafiği yoğunlaşmıştı.

DW / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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