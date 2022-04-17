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Rusya’dan Ukrayna Kentlerine Saldırılar

17.04.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’le birlikte Harkiv ve Lviv kentlerine saldırılar düzenledi. Saldırılardan can kayıpları olurken Kiev Belediye Başkanı kentten ayrılanlara dönmemeleri çağrısı yaptı

Rusya’dan Ukrayna Kentlerine Saldırılar

Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’le birlikte Harkiv ve Lviv kentlerine saldırılar düzenledi. Saldırılardan can kayıpları olurken Kiev Belediye Başkanı kentten ayrılanlara dönmemeleri çağrısı yaptı.

Başkent Kiev’i ele geçiremeyen ve Karadeniz’deki amiral gemisini kaybeden Rusya Kiev’e yönelik füze saldırılarını son günlerde arttırmış durumda.

Moskova, Kiev’de zırhlı araç tesisini vurduğunu belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, bazılarının da yaralandığını açıkladı.

Klitschko, savaş nedeniyle kenti terk edenlere dönmemeleri çağrısı yaptı.

Ukraynalı yetkililer son iki günde sekiz bölgenin saldırılara hedef olduğunu belirtiyor.

Ülkenin batısında Lviv bölgesinin valisi Belarus’tan kalkan iki Rus uçağının bölgeye yönelik hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkiv kentinde de belediye başkanı Rus saldırısında üç kişinin öldüğünü 34 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşta 2500-3000 arasında Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiğini kaydederken Ukraynalı yetkililer en az 200 çocuğun da yaşamlarını yitirenler arasında olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 400 çocucuğun da yaralandığı kaydediliyor.

Ukraynalı yetkililere göre ayrıca Rusya 700 Ukrayna askeriyle 1000’den fazla sivili esir almış durumda.

Yetkililer Ukrayna’nın da aynı sayıda Rus askerini esir aldığını ve bu konuda takas yapmak istediğini belirtiyor. Bununla birlikte Kiev, sivillerin koşulsuz serbest bırakılmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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