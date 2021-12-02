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Rusya'dan Ukrayna'nın Doğusunda Çatışma Uyarısı

02.12.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Ukrayna sınırında askeri yığınağını arttıran Rusya’dan Ukrayna’nın doğusuna yönelik yeni çatışma uyarısı geldi. Kremlin, bölgede yeni bir çatışma çıkma olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi

Son dönemde Ukrayna sınırında askeri yığınağını arttıran Rusya’dan Ukrayna’nın doğusuna yönelik yeni çatışma uyarısı geldi. Kremlin, bölgede yeni bir çatışma çıkma olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova’nın, Ukrayna’nın doğusundanki askeri hareketlilikten ve Ukrayna’nın Rusya’ya karşı bir askeri harekatından endişe duyduğunu söyledi. Ukrayna’ysa böyle bir planın olmadığını dile getiriyor ve aksine Moskova’yo bir askeri harekat hazırlığında olmakla suçluyor.

Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’nin Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ı geri alma sözünü doğrudan bir tehdit olarak gördüğünü söyledi. Kremlin Sözcüsü “Bu şekilde bir formül, Kiev’in bir Rus bölgesine girmeye çalışmak için güç kullanmak da dahil herhangi bir seçeneği kullanabileceği anlamına geliyor” dedi.

Rusya, 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmişti. Uluslararası kamuoyu Rusya’nın bu girişimine tepki gösterdi ve Kırım’ı resmi olarak Rus toprağı olarak kabul etmiyor.

Rusya’nın son dönemde Ukrayna’nın doğu sınırında ciddi bir askeri yığınak yapması da Rusya’nın olası bir yeni askeri harekatı konusundaki kaygıları arttırıyor.

NATO, AB ve ABD, olası bir Rus saldırısına karşı Ukrayna’ya desteklerini dile getiriyorlar.

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