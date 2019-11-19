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Rusya’dan ülkenin kuzeyinde balistik füze tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:14 | Son Güncelleme

Rus ordusu ülkenin kuzeyinde bulunan bölgede İskender-M balistik füzeleriyle tatbikat yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sverdlovsk bölgesi ormanlarında İskender-M kısa menzilli balistik füzelerle tatbikat yapıldığı belirtildi.

Rus ordusu ülkenin kuzeyinde bulunan bölgede İskender-M balistik füzeleriyle tatbikat yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sverdlovsk bölgesi ormanlarında İskender-M kısa menzilli balistik füzelerle tatbikat yapıldığı belirtildi. Tatbikatın amacının kış şartlarında savaş haline hazırlıklı olabilmek, füzelerin kurulumunun belirlenen en kısa sürede tamamlanması, 200 kilometrelik alandaki tehditleri ve saldırıları yok etmek olduğu açıklandı. Yoğun kar yağışı altında hangarlarda bulunan İskender-M füze bataryaları çıkarılarak ormanlık alana götürüldü. Personelin çok hızlı davrandığı tatbikatta füzeler belirlenen noktalara yerleştirildikten sonra önceden belirlenen noktalara atışlar gerçekleştirildiği ve hedeflerin füzelerle yok edildiği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise tatbikat görüntülerinde balistik füzelerin yerleştirilme görüntülerine yer verirken fırlatma görüntülerini yayınlamadı.
Yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender-M taktik füzeleri, 500 kilometrelik menzildeki füze sistemleri, çok namlulu roketatarlar, topçu sistemleri, havalimanlarında konuşlanmış uçak ve helikopterler gibi küçük boyutlu hedefleri, ayrıca komuta ve iletişim merkezlerini imha etmeyi amaçlıyor.

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