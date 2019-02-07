Rusya’dan Venezuela açıklaması: “Dışarıdan askeri müdahale en kötü senaryo olur”

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela’ya dışarıdan gelecek askeri bir müdahalenin ’en kötü senaryo’ olacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, Venezuela’ya dışarıdan gelecek askeri bir müdahalenin ülkede devam eden kriz için en kötü senaryo olacağını söyledi. Ryabkov, bu tür eylemlerin yıkıcı sonuçlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ryabkov, ayrıca Uruguay’ın Montevideo kentinde Venezuela konusunda düzenlenecek toplantının, ülkedeki krizi çözmeye yardımcı olacağını ifade eti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu belirtmişti.

Venezuela’daki krizi görüşmek üzere kurulan Uluslararası Temas Grubu’nun ilk toplantısı bakanlar düzeyinde bugün Uruguay’ın başkenti Montevideo’da düzenlenecek.

