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Rusya'dan Venezuela'da şiddetten kaçınılma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 19:48 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki darbe girişimine yönelik, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da radikal muhalefetin yeniden çatışma yöntemine başvurduğu hatırlatılarak, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Venezuela'nın karşılaştığı sorunların ön şartsız ve sorumlu bir müzakere süreci ile çözülmesinin gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Her türlü işlem, yalnızca anayasaya uygun olarak ve tahrip edici dış müdahale olmaksızın, yasal alan çerçevesinde gerçekleştirilmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ülke vatandaşlarının iç anlaşmazlıklarını siyasi ve medeni yollarla kendilerinin çözmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ülkenin diyalog yoluyla istikrara kavuşmasını desteklemek için en yakın komşular da dahil olmak üzere uluslararası topluluğun tüm üyelerine çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

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