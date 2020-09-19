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Rusya'dan "Venüs Gezegeni Bizim" İddiası

19.09.2020 23:40 | Son Güncelleme

Uzay araştırmacılarının Venüs’te yaşam olabileceği yönündeki açıklamalarının ardından Rusya hükümetinden gezegenin Ruslar’a ait olduğu iddiası geldi.

Rusya'dan "Venüs Gezegeni Bizim" İddiası

Uzay araştırmacılarının Venüs’te yaşam olabileceği yönündeki açıklamalarının ardından Rusya hükümetinden gezegenin Ruslar’a ait olduğu iddiası geldi.

Bilimsel konularda alışılmadık yorumları ve batı karşıtı görüşleriyle bilinen, Rusya’nın uzay bilimleri dairesi Roscosmos’un başkanı Dmitry Rogozin, Rusya’nın Amerika’yla ortak gerçekleştirilmesi planlanan Venera-D adlı misyonun yanı sıra Venüs’e kendi uzay gemisini göndermeyi planladığını söyledi.

Aynı zamanda da eski başbakan yardımcısı olan Rogozin, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Venüs’ün bir Rus gezegeni olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de geride kalmamalıyız” dedi. Rogozin ayrıca Sovyetler Birliği’nin Venüs’e uzay aracı gönderen “ilk ve tek ülke” olduğuna vurgu yaptı.

Tass haber ajansının aktardığına göre Rogozin, “Uzay aracımız Venüs’le ilgili bilgi topladı. Orası cehennem gibi” dedi.

Hafta başında Nature Astronomy adlı dergide yayınlanan bir makalede İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar Venüs’ün çevresindeki bulutlarda, gezegende yaşam olabileceğine işaret eden fosfin gazına rastladıkları belirtilmişti.

Atmosferi neredeyse tamamen karbondioksitten oluşan Venüs gezegeni Güneş Sistemi’ndeki en sıcak gezegen olarak tanımlanıyor.

ABD uzay bilimleri kurumu NASA, 1962 yılında Venüs’ün etrafına uzay aracı göndererek gezegenin yüzey sıcaklığını ilk kez ölçmüştü. Sovyetler Birliği’yse 1970 yılında Venera 7 uzay gemisiyle gezegenin yüzeyine ilk başarılı inişi gerçekleştirdi. Venera 7 saniyeler içinde erimişti.

Venera 9 ise Venüs’ten görüntü alan ilk uzay aracı oldu.

Rus uzay dairesinin internet sayfasında yayınlanan mesajda, “Venüs’te yapılan araştırmalarda Sovyetler Birliği’yle rakipleri arasındaki büyük ara fark nedeniyle ABD Venüs’e ‘Sovyet gezegeni’ adını vermişti” denildi.

Venüs’le ilgili yeni bulgunun yayınlanmasının ardından Rusya doğumlu milyarder Yuri Milner’in desteklediği Breakthrough Initiatives adlı program, Massachusetts Institute of Technology’den Sara Seager öncülüğünde yürütülecek, Venüs’ün bulutlarının inceleneceği araştırmaya fon sağlayacağını aktardı.

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