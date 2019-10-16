Rusya'dan "Yabancı DEAŞ savaşçılarının geldikleri ülkelere gönderilmesi" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "Hiç kimse, DEAŞ savaşçıları sadece Suriye ve Irak'ın sorunu gibi davranmasın, bu adil olmaz. Yabancı terörist savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmesi gerek." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupa Birliği (AB) üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nın talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri kapalı oturumda görüştü.

Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda "Kürtlerle yapılan deney"in hiçbir yere götürmeyeceğini en başından beri söylediklerini ifade etti.

Suriye'de PKK/PYD/YPG tarafından tutulan DEAŞ savaşçılarıyla ilgili de değerlendirmede bulunana Vassily Nebenzia, "Hiç kimse, DEAŞ savaşçıları sadece Suriye ve Irak'ın sorunu gibi davranmasın, bu adil olmaz. Yabancı terörist savaşçıların geldikleri ülkelere gönderilmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

