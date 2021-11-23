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Rusya'dan Yabancı Teknoloji Firmalarına 'Rusya Ofisi' Şartı

23.11.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, yabancı 13 teknoloji firmasının 2021 yılı sonuna kadar Rusya’da resmi temsilcilik açmasını talep etti. Yeni yasa, Google, Facebook, Twitter, TikTok ve Telegram'ı da kapsıyor

Rusya, yabancı 13 teknoloji firmasının 2021 yılı sonuna kadar Rusya’da resmi temsilcilik açmasını talep etti.

Yeni yasa, dünya çapında en yaygın olarak kullanılan platformlardan olan Google, Facebook, Twitter, TikTok ve Telegram’ı da kapsıyor. Bu firmalar, hükümetin yasadışı olarak nitelendirdiği içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle Rusya’da bu yıl cezai uygulamalara tabi tutulmuştu.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in imzasıyla onaylanan 1 Temmuz tarihli yasa, Moskova’nın dev teknoloji şirketleri üzerinde kontrol gücünü arttırma çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor.

Rusya’da iletişim faaliyetlerinin denetlenmesinden sorumlu birim Roskomnadzor’dan dün kararla ilgili yapılan açıklamada, günlük kullanıcı sayısı 500 binden fazla olan ve yeni yasa uyarınca Rusya’da temsilcilik açmaları talep edilen firmaların listesi de yayınlandı. Açıklamaya göre, yasaya uymayan firmalar reklam yasakları dahil çeşitli cezalar alabilecek.

Apple’ın da dahil olduğu listede yer alan firmalardan henüz konuyla ilgili bir yorum gelmedi.

Roskomnadzor yetkilileri, Reuters haber ajansının, yasa uyarınca tam olarak nasıl bir temsilcilik talep edildiği yönündeki sorusuna cevaben, kurumun kararla ilgili resmi açıklamasını işaret etti.

Roskomnadzor’un açıklamasında, söz konusu firmalardan Rusya’da temsilcilik ofisi açmalarının yanı sıra, Roskomnadzor’un resmi internet sayfasında bir hesap açmaları ve Rus kullanıcılar için bir iletişim formunun devreye sokulması talep ediliyor.

Listede, belirtilen yabancı firmaların, “Rus yasalarını ihlal eder nitelikteki içeriklere erişimi kısıtlamak zorunda oldukları” ayrıntısı da yer alıyor.

Ancak bazı uzmanlar, yasada talep edilen ofisin tam olarak nasıl bir yasal statüsü olacağı konusunun belirsiz olduğuna dikkat çekiyor.

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