Rusya’dan Yabancı Yayın Kuruluşlarına Yasak

Ukrayna’ya saldırıları devam eden Rusya, Amerika’nın Sesi, BBC ve Deutsche Welle’nin de aralarında olduğu bir dizi medya kuruluşunun internet sayfalarına Rusya’da yayın yasağı getirdi. Rus yetkililer, söz konusu yayın kuruluşlarının Ukrayna’daki savaşla ilgili yanlış bilgi yayınladığı iddiasında.

Batılı medya kuruluşlarının “taraflı ve Rusya karşıtı” içerik yayınladıkları yönünde sık sık eleştirilerde bulunan Rus yetkililer, bu kuruluşların diğer savaşlar ve yolsuzluk gibi konularda kendi ülkelerinin liderlerini sorumlu tutmadığı görüşünde.

Rusya’nın iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor’dan Cuma günü yapılan açıklamada, “Yabancıların sahibi olduğu bilgi kaynaklarına erişim kısıtlandı” ifadeleri yer aldı.

“Bu bilgi kaynaklarına Rusya Federasyonu sınırları içinde erişimin kısıtlanmasının nedeni, bu kuruluşların kasıtlı ve sistematik bir şekilde yanlış bilgiye dayanan içerikleri yaymalarıdır” denilen açıklamada, ayrıca “Ukrayna’daki özel askeri operasyon ve bu operasyonda kullanılan savaş metodları” ile ilgili yanlış bilgi yayıldığı ileri sürüldü.

VOA: “Roskomnadzor’un talebini yerine getiremeyiz”

Amerikan yayın kuruluşu Voice of America’nın (VOA) Genel Müdür Vekili Yolanda Lopez, Rusya’nın VOA’e (Amerika’nın Sesi) yönelik yayın engeliyle ilgili olarak, “Haber ve bilginin özgür bir şekilde yayınlanmasına karşı her türlü müdahale girişimi oldukça tedirgin edici. Böylesi bir kararın, tüm demokratik toplumların değerlerine doğrudan aykırı olduğu görüşündeyiz” ifadelerini kullandı.

VOA’in yayınladığı yazılı açıklamada, Roskomnadzor’un uyarı mesajında, VOA’in Rusça biriminin Ukrayna’daki işgalle ilgili yanlış haber yayınladığı iddia edildiği belirtiliyor. Açıklamaya göre, Roskomnadzor’un yasak kararına gerekçe gösterdiği ve yayından kaldırılmasını talep ettiği haber, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ikinci gününde yayınlandı. VOA’ın yazılı açıklamasında söz konusu haberle ilgili olarak, “Bu haber, Rusya’nın Ukrayna kentlerini bombaladığı, Rusya’nın iddia ettiği gibi Kiev’e yakın bir havaalanını ele geçirdiği bilgisini ve Ukrayna’daki muhabirlerin yanı sıra görgü tanıklarının ifadelerini içeriyor” denildi.

Açıklamaya göre, VOA Genel Müdür Vekili Lopez ayrıca, “Rus halkı özgür basına kontrolsüz erişimi hakkediyor. Bu nedenle Roskomnadzor’un talebini yerine getiremeyiz” dedi.

BBC’den Rusya’nın engeline tepki

İngiliz haber kuruluşu British Broadcasting Corporation (BBC) yetkilileri de, Rusya’nın kararına tepki gösterdi. Kurumdan yapılan açıklamada, “Doğru ve ve bağımsız bilgiye erişim temel bir insan hakkıdır ve her hafta haber kaynağı olarak BBC News yayınlarını takip eden milyonlarca Rus’un bu hakkı ellerinden alınmamalı” denildi.

BBC’nin yazılı açıklamasında ayrıca, “BBC’ye Rusya’da ve dünyanın her yerinde erişimin olmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Diğer taraftan, Avrupa Birliği (AB) de devlet kontrolundaki Rus yayın kuruluşları RT ve Sputnik’e bu hafta yayın engeli getirmişti. Sosyal medya devi Meta’nın yanı sıra (Facebook), Google, YouTube ve TikTok da bu karar çerçevesinde AB ülkelerinde RT ve Sputnik’e erişime yasak getirdi. Twitter da AB’nin yasak kararına uyacağını açıkladı.

BBC, Çarşamba günü Ukrayna’da ve Rusya’nın bazı bölgelerinde radyodan günlük dört saatlik haber programı yayınlamaya başlama kararını açıkladı. Bu, Soğuk Savaş nedeniyle yayın yasaklarının yaygın olduğu ve radyo teknolojisinin sık sık devreye sokulduğu dönemleri hatırlatan bir adım olarak yorumlanıyor.

Reuters haber ajansına göre, BBC ve Amerikan yayın kuruluşu VOA’in (Amerika’nın Sesi) Rusça yayın yapan internet sitelerine Cuma günü Rusya’da Engelsiz Erişim Yolları Uygulamaları (VPN) kullanılmadan erişilemedi. BBC’nin İngilizce sayfası da ülkede engellenmiş durumda ancak VOA’in İngilizce sayfasının aktif olduğu belirtiliyor.

Rusya’da devlete bağlı haber kuruluşlarının baskınlığıyla ilgili endişelerini uzun yıllardır ifade eden Batılı liderler, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ülkede hak ve özgürlükler için bir zemin oluşturulduğu ancak Cumhurbaşkanı Vladimir Putin iktidarı boyunca bunun büyük oranda ortadan kalktığı görüşünde.

Batılı ülkeleri “yalan imparatorlukları” ifadesiyle suçlayan Putin ise Ukrayna’da yürüttüğü savaşın “özel askeri operasyon” olduğu ve NATO’nun bölgedeki genişlemesine karşı “savunma amaçlı” başlatıldığı iddiasında.

