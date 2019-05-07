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Rusya’dan yanan SSJ-100 tipi uçaklarla uçuşa devam kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekilleri, başkent Moskova’da 41 kişinin ölümüne neden olan ve SSJ-100 tipi uçakla gerçekleşen kazadan sonra bu tip uçakların uçuşlara devam etmesine karar verdi.Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekilleri, başkent Moskova’da 41 kişinin ölümüne neden olan ve SSJ-100 tipi uçakla gerçekleşen kazadan sonra bu tip uçakların uçuşlara devam etmesine karar verdi.
Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev almıştı. Kazada 41 kişi yaşamını yitirmişti. Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nda milletvekilleri Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi uçakların uçuşlara devam edip etmeyeceğini tartıştı. Duma’da vekillerin büyük çoğunluğu kazanın havada yıldırım çarpması nedeniyle gerçekleştiğini ve uçakta herhangi bir sorun olmadığını belirterek, uçağın uçuşlardan çekilmesine gerek olmadığını ifade etti.

İmza kampanyası başlatıldı, ulaştırma bakanlığı açıklama yaptı
Rus vatandaşlar ise yaşanan kazadan sonra internet üzerinden bu tip uçakların uçuşlardan çekilmesi için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya kaza gününden beri milyonlarca Rus imza atınca Rusya Ulaştırma Bakanlığı resmi açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında bu tip uçakların kullanımını askıya almak için hiçbir neden bulunmadığı ifade edildi. Diğer taraftan havaalanı enkazında bulunan uçağın üstünde yapılan incelemeler sona erdi. Kara kutunun bulunması ve delillerin toplanmasından sonra yanan uçak, vinçler yardımıyla havaalanından kaldırıldı.

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