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Rusya’dan Yaptırımlara Misilleme İhracat Yasakları

10.03.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus hükümeti telekomünikasyon, tıbbi malzeme, otomobil, tarım malzemesi, elektrik ve teknik ekipman ile diğer malzemelerin 2022 sonuna kadar ihracatını yasakladı. Moskova bunun Batı’nın yaptırımlarına misilleme olarak atılan bir adım olduğunu söyledi

Rusya’dan Yaptırımlara Misilleme İhracat Yasakları

Rus hükümeti telekomünikasyon, tıbbi malzeme, otomobil, tarım malzemesi, elektrik ve teknik ekipman ile diğer malzemelerin 2022 sonuna kadar ihracatını yasakladı. Moskova bunun Batı’nın yaptırımlarına misilleme olarak atılan bir adım olduğunu söyledi.

Toplamda 200 mal ve ürün ihracat yasak listesine eklendi. Bunlara, bunlara raylı sistem araçları, konteynerler, türbinler de dahil.

Rusya Ekonomi Bakanlığı bazı orman ve ahşap ürünlerinin ihracatının da yasaklandığını açıkladı ancak hangi ürünler olduğunu belirtmedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ‘‘Bu önlemeler Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşı mantıklı bir karşılıktır’’ denildi ve ekonominin kilit sektörlerinin işleyişinin yaptırımlardan etkilenmemesinin hedeflendiği belirtildi.

Peugeot, Citro

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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