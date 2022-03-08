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Rusya'dan yeni bir ateşkes önerisi

08.03.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için bir kez daha geçici ateşkes öerisinde bulundu.

Rusya'dan yeni bir ateşkes önerisi

Zelenskiy ise Rusya'yı insani koridorlara "mayın döşemekle" suçladı.Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçisi Vassily Nebenzia, ülkesinin, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesini sağlamak için Moskova saati ile 10.00'dan itibaren geçici ateşkes önerdiğini bildirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde, ülkesinin açıklamasından pasajlar aktaran Nebenzia, "Bu açıklamada Rus tarafının bir kez daha 8 Mart'ta Moskova saati ile saat 10.00'da insani koridorların açılabilmesi için ateşkes uygulanacağı yer almaktadır" dedi.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı'nın, haberleşme uygulaması Telegram'dan yaptığı paylaşımda, insani koridorların ağırlıklı olarak Rusya ve Belarus yönlerine doğru açıldığı görülüyor. Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Moskova'ya sadece Rusya ve Belarus üzerinden ilerleyen rotalarla yeni ateşkes girişiminin de boşa çıkarıldığı suçlamasında bulundu.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzia ise sığınmacıların sadece Rusya'ya yönlendirilmediğini ifade ederek, başkent Kiev'in batısındaki kentlere de tahliyelerin yapılmasının mümkün olacağını dile getirdi.

Zelenskiy: İnsani yardım yolları mayınlandı

Kiev'deki ofisinden Pazartesi akşamı görüntülü bir mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bugüne kadar ateşkes ve tahliye girişimlerinin başarısız olmasından Rusya'yı sorumlu tuttu. "İnsani koridor açılması üzerinde anlaşma sağlandı. Peki işe yaradı mı? Bunun yerine Rus tankları, Ros roketatarları, Rus mayınları çalıştı" dedi. Rus birliklerin, abluka altındaki Mariupol kentine insani yardım malzemesi gönderilebilmesi için üzerinde anlaşılan yollara mayın döşediğini öne süren Ukrayna lideri, sivilleri taşıyan otobüslerin de Rus birlikleri tarafından bombalandığını savundu.

Ancak Zelenskiy diğer yandan Rusya ile barış görüşmelerinin süreceğini de ifade etti. Devlet Başkanı Zelenskiy, bulunduğu yerle ilgili olarak da "Ben burada kalacağım, Kiev'de. Korkmuyorum" dedi.

Pazartesi günü Kiev ile Moskova arasında yapılan üçüncü tur müzakerelerden sonuç alınamamış, ancak her iki taraf da çatışmaların sürdüğü alanlarda kaçış koridorları oluşturma niyetlerini dile getirmişti.

Dışişleri bakanları Antalya'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Rusya Fedarasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'nda 11-13 Mart tarihleri arasında bir araya geleceğini belirtmiş ve "Her iki bakan Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir toplantı yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı 3'lü formatta gerçekleştireceğiz" demişti.

dpa,DW / BÖ,ET
© Deutsche Welle Türkçe

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